微軟開放特定用戶測試以Windows 10 PC、iOS裝置瀏覽器使用雲端串流遊戲

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟稍早宣布，將開放部分獲選的Xbox Game Pass Ultimate服務用戶測試對應Windows 10 PC平台，以及對應iPhone與iPad裝置上的Xbox Cloud Gaming雲端串流遊戲 (即先前的Project xCloud)。

使用者可以透過Microsoft Edge、Google Chrome或蘋果Safari瀏覽器，開啟「xbox.com/play」網址使用Xbox Cloud Gaming服務，並且可藉由網路串流方式遊玩收錄於Xbox Game Pass服務的100款以上遊戲作品。

對應裝置部分，則包含Windows 10 PC裝置，或是蘋果iPhone、iPad，預期也能藉由Mac機種的瀏覽器開啟服務，並且配合USB有線連接，或以藍牙方式連接控制手把進行操作。同時，超過50款遊戲也能直接透過Windows 10 PC裝置搭載的觸控螢幕進行遊玩。

目前微軟旗下包含對應Xbox遊戲主機的Xbox Game Pass服務，或是對應Windows 10 PC使用的Xbox Game Pass服務，以及同時包含Xbox Live Gold項目的Xbox Game Pass Ultimate服務，都已經在包含台灣等41個國家地區提供 (未包含中國)。

至於包含在Xbox Game Pass Ultimate服務內的Xbox Cloud Gaming雲端串流遊戲項目，現階段僅在奧地利、比利時、加拿大、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、匈牙利、愛爾蘭、義大利、韓國、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙、瑞典、瑞士及英國在內22個國家地區提供使用。

除了此次開放測試透過Windows 10 PC裝置，以及蘋果iPhone、iPad上相容瀏覽器使用服務，微軟日前已經開放Xbox遊戲主機、Android裝置使用Xbox Cloud Gaming雲端串流遊戲服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iOS 微軟 串流遊戲 Windows 10

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