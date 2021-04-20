原合作開發商轉由騰訊收購 亞馬遜取消以《魔戒》原著改編的遊戲作品

除了拍攝《魔戒》系列衍生電視劇作品，亞馬遜過去也宣布與位於洛杉磯的遊戲開發商Athlon Games合作，預計推出以《魔戒》原著改編的遊戲作品，但隨著Athlon Games母公司樂遊科技由騰訊收購之後，亞馬遜則是因為後續談判無法取得共識，因而取消此款遊戲製作。

除了持有Athlon Games，中國遊戲發行商樂遊科技同時持有製作《Warfram》的Digital extreme與Splash Damage，並且去年12月由騰訊收購。

而後續騰訊也與亞馬遜談判遊戲製作版權歸屬進行討論，但顯然雙方無法取得共識，因此亞馬遜最終決定取消此款原定以免費MMO類型遊戲製作，同時也將相關開發資源移轉到其他遊戲項目。

依照桃訊收購樂遊科技時所遞交問題顯示，亞馬遜此款以 《魔戒》原著改編的遊戲作品規劃在2022年推出，其中可能考量連網環境因素，將會在中國之外市場推行。同時，遊戲背景將設定在《魔戒》三部曲之前，並且將帶來3A遊戲等級遊玩體驗，其中也會加入未曾出現生物角色。

在原先規劃中，亞馬遜顯然是計畫推出《魔戒》系列衍生電視劇作品，另外搭配遊戲內容吸引更多人遊玩、關注。不過，隨著此次確定取消以《魔戒》原著改編的遊戲作品，可能讓亞馬遜遊戲工作室發展再度受挫。

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