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售價曝光！亞馬遜中國透露樂高路易吉套組 將在7/9推出

聯合新聞網 / 楊又肇

日前有Twitter用戶分享樂高瑪利歐在新版韌體更新後，開始出現呼喚路易吉的情況，加上樂高後續回應說法更似乎暗示即將推出路易吉套組，亞馬遜中國更證實樂高準備推出包含路易吉基礎組在內套組，而預計供貨時間則是今年7月9日。

而從亞馬遜中國相關頁面顯示路易吉基礎組售價為人民幣420.65元，轉換為新台幣售價約為1820元，若考量稅金、運費等成本加總的話，預期屆時在台灣地區售價將比照瑪利歐基礎組，同樣會以新台幣1999元價格銷售。

目前看起來，樂高路易吉將採用與樂高瑪利歐相同設計，一樣搭載內建藍牙，並且可配合RFID感應與其他套件樂高磚塊產生互動，而樂高路易吉預期也會對應各類音效、臉譜呈現，但不確定是否會與樂高瑪利歐有不同互動反應。

另外，雖然亞馬遜中國相關頁面顯示樂高路易吉套組將在7月9日供貨上市，但此相資訊尚未由樂高方面證實，同時各地區推出時間也可能會有不同。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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