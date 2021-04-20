以Clubhouse模式打造 更多以聲音為導向的Facebook新服務可能陸續問世

日前傳出Facebook計畫跟上Clubhouse熱潮推出以聲音為主的產品，而相關消息進一步指稱Facebook除了準備推出類似Clubhouse以聊天室為互動的社群服務，更計畫與Spotify推出以Podcast為主的服務。

不過，知情人士表示並非所有產品都會在近期內進入市場，甚至也不見得會正式推出。

而就相關說法指稱，Facebook類似Clubhouse的聊天室服務，將會以先前推出的Messenger Rooms服務為基礎，進而推出僅以聲音為主的使用版本，另外也計畫推出更貼近Clubhouse使用模式的服務，將可讓使用者加入不同群組，同時也能與各群組主講者進行線上互動。

至於在現有動態時報部分，除了可發表文字、圖片及影片內容，未來也將加入直接上傳聲音內容選項，讓使用者能直接在動態時報分享聲音內容。

此外，過去就已經與Facebook建立合作關係的Spotify，接下來也有可能進一步與Facebook合作Podcast為主的服務項目，將可透過Facebook平台直接存取Spotify上的Podscast內容，或是進行分享。

上述功能有可能在近期內直接推出，或是等到稍晚時候才會推出，部分功能甚至可能會跳過測試階段，直接以正式版本功能上線提供使用。

除了Facebook，其實包含Twitter等社群服務也幾乎跟進Clubhouse以聲音為主的互動模式，進而打造不同社群服務項目，而中國地區在禁用Clubhouse之後，很快地也出現許多與Clubhouase相仿服務，例如小米新推出的米聊服務，基本上就有不少Clubhouse影子存在。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》