瑪利歐開始呼喚 路易吉也即將加入樂高《超級瑪利歐》系列套組？
過去樂高與任天堂合作的《超級瑪利歐》系列套組，接下來或許將準備公布瑪利歐的弟弟—路易吉 (Luigi)相關套件。
依照Twitter用戶Jay Phoenix (@AyliffeMakit)分享內容，顯示樂高瑪利歐在新版韌體更新後，開始出現呼喚路易吉的情況，似乎透露樂高接下來將準備推出路易吉相關套件組。
而在後續回應中，有另一名Twitter用戶Jin (@jindraws)回應透露自己是在零售通路工作，同時透露店內庫存確實有路易吉相關套件組，預計推出時間會是在今年8月1日。
至於樂高方面則僅回覆「目前正在對此研究，希望很快就能對外公布」，但似乎也間接證實準備推出新款套件組，藉此讓《超級瑪利歐》系列套組遊玩體驗更為豐富。
So, was fiddling about with LEGO Mario for the first time in ages cos of that new treasure hunt update and pic.twitter.com/Ztk44ZAY3G
— Jay Phoenix (@AyliffeMakit) April 15, 2021
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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