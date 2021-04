瑪利歐開始呼喚 路易吉也即將加入樂高《超級瑪利歐》系列套組？

過去樂高與任天堂合作的《超級瑪利歐》系列套組,接下來或許將準備公布瑪利歐的弟弟—路易吉 (Luigi)相關套件。

依照Twitter用戶Jay Phoenix (@AyliffeMakit)分享內容,顯示樂高瑪利歐在新版韌體更新後,開始出現呼喚路易吉的情況,似乎透露樂高接下來將準備推出路易吉相關套件組。

而在後續回應中,有另一名Twitter用戶Jin (@jindraws)回應透露自己是在零售通路工作,同時透露店內庫存確實有路易吉相關套件組,預計推出時間會是在今年8月1日。

至於樂高方面則僅回覆「目前正在對此研究,希望很快就能對外公布」,但似乎也間接證實準備推出新款套件組,藉此讓《超級瑪利歐》系列套組遊玩體驗更為豐富。

So, was fiddling about with LEGO Mario for the first time in ages cos of that new treasure hunt update and pic.twitter.com/Ztk44ZAY3G

— Jay Phoenix (@AyliffeMakit) April 15, 2021