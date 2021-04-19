快訊

被地震國家警報「遺棄」？ 鄭明典說明原因了

國中會考／英文高分關鍵在這兩能力 「偷吃步」反而吃虧

瑪利歐開始呼喚 路易吉也即將加入樂高《超級瑪利歐》系列套組？

聯合新聞網 / 楊又肇

過去樂高與任天堂合作的《超級瑪利歐》系列套組，接下來或許將準備公布瑪利歐的弟弟—路易吉 (Luigi)相關套件。

依照Twitter用戶Jay Phoenix (@AyliffeMakit)分享內容，顯示樂高瑪利歐在新版韌體更新後，開始出現呼喚路易吉的情況，似乎透露樂高接下來將準備推出路易吉相關套件組。

而在後續回應中，有另一名Twitter用戶Jin (@jindraws)回應透露自己是在零售通路工作，同時透露店內庫存確實有路易吉相關套件組，預計推出時間會是在今年8月1日。

至於樂高方面則僅回覆「目前正在對此研究，希望很快就能對外公布」，但似乎也間接證實準備推出新款套件組，藉此讓《超級瑪利歐》系列套組遊玩體驗更為豐富。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

樂高

延伸閱讀

IKEA聯名LEGO樂高系列排隊賣翻！曝光「輕鬆買到」秘訣

竹市樂高積木展湧千人入場 9旬樂高阿嬤也來朝聖

「讓走路變得有趣」Niantic攜手任天堂打造《皮克敏》主題新作

竹市辦樂高展免費玩 有巨型摃丸湯、迷你版州廳

相關新聞

任天堂社長表示未來將著重全新遊戲製作 同時也會維持提供既有作品衍生內容

近期接受日經新聞採訪時，任天堂社長古川俊太郎透露未來將聚焦在創造更多全新遊戲作品內容，不會僅仰賴《超級瑪利歐》、《薩爾達》系列衍生作品吸引市場關注。

瑪利歐開始呼喚 路易吉也即將加入樂高《超級瑪利歐》系列套組？

過去樂高與任天堂合作的《超級瑪利歐》系列套組，接下來或許將準備公布瑪利歐的弟弟—路易吉 (Luigi)相關套件。

PS5成為美國史上銷售最快的遊戲主機 《瑪利歐賽車8》則成為最熱銷賽車類遊戲

依照市調機構NPD研究指出，Sony去年11月正式推出的PlayStation 5，已經成為美國史上銷售最快的遊戲主機，但任天堂推出的Nintendo Switch則在連續28個月成為美國銷量最好主機。此外，NPD也指出《瑪利歐賽車8》已經成為美國史上最為熱銷的賽車類遊戲，甚至後續在Nintendo Switch平台推出的《瑪利歐賽車8豪華版》，整體銷量更遠遠超出2008年在Nintendo Wii平台推出版本。

NVIDIA藉GANverse3D讓AI學習 如何在3D環境打造一輛霹靂車

過去藉由對抗生成網路 (Generative Adversarial Network,GAN)打造簡單線條繪製就能建立擬真影像GauGAN，以及可讓AI了解遊戲玩法，並且重新生成可遊玩遊戲內容的GameGAN之後，NVIDIA此次也將對抗生成網路應用在旗下環境模擬協作平台Omniverse，讓使用者能透過更簡單方式創見擬真3D場景、物件。

《Days Gone》PC版本將於5月18日推出 加入21:9顯示、高解析選項及更高畫面更新率

索尼互動娛樂宣布，由隸屬Naughty Dog (頑皮狗)旗下的Bend Studio所製作末日生存遊戲《Days Gone》 (往日不再)，將於5月18日推出Windows 10 PC版本，預計透過Steam、EPIC Games Store平台銷售。

Facebook、HTC將於4月及5月舉辦VR相關活動 後者可能公布新款VR頭戴裝置

日前確認未來將會以Oculus Quest系列機種發展為主後，Facebook確認將在美國西岸時間4月21日下午3點 (台灣時間4月22日上午6點)舉辦Oculus Gaming Showcase線上發表會，預計公布多款對應Oculus系列虛擬實境頭戴裝置由玩遊戲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。