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吸引更多合作機會 蘋果將調高每首歌曲播放時支付給歌手的標準版稅

聯合新聞網 / 楊又肇

華爾街日報報導指稱，蘋果開始向與Apple Music服務合作內容的歌手通知，表示未來將以每播放一次歌曲即支付0.01美元的標準版稅繼續合作內容使用。

同時，蘋果在相關信件中也說明Apple Music訂閱營收中，約52%比例會用於支付版稅給唱片業者。相較之下，Spotify在每首歌曲播放時，僅向歌手支付介於0.003美元至0.005美元之間費用，但依照先前Spotify說明，支付給唱片業者的版稅約佔營收約75%-80%比例。

從蘋果的作法來看，顯然希望藉由調高向歌手支付標準版稅方式，吸引更多歌手加入Apple Music服務合作。

以目前數據顯示，Spotify在全球累積使用人數約達3.45億人，在去年第四季更累積1.55億名付費訂閱用戶，而蘋果最近一次公布Apple Music服務訂閱使用人數是在2019年6月，當時的數據顯示累積超過6000萬名訂閱用戶，而在後續持續推廣Apple Music服務，同時也藉由Apple One綁定訂閱方案，或許也因此增加不少Apple Music服務使用人數。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華爾街

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