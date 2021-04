PS5成為美國史上銷售最快的遊戲主機 《瑪利歐賽車8》則成為最熱銷賽車類遊戲

依照市調機構NPD研究指出,Sony去年11月正式推出的PlayStation 5,已經成為美國史上銷售最快的遊戲主機,但任天堂推出的Nintendo Switch則在連續28個月成為美國銷量最好主機。此外,NPD也指出《瑪利歐賽車8》已經成為美國史上最為熱銷的賽車類遊戲,甚至後續在Nintendo Switch平台推出的《瑪利歐賽車8豪華版》,整體銷量更遠遠超出2008年在Nintendo Wii平台推出版本。

從NPD統計數據顯示,美國境內的遊戲影體銷售金額在今年3月達6.8億美元,超越2008年3月時創下的5.52億美元銷售紀錄,若加上遊戲與周邊配件銷售金額,則累積達56億美元,同樣創下歷史新高。會有這樣的紀錄,預期與新型冠狀病毒疫情影響,以及新款遊戲主機問世,而不少遊戲作品也陸續推出有關。

從主機銷售來看,PlayStation 5成為目前美國銷售最快的遊戲主機,但因為供貨短缺問題,仍無法超越任天堂自2017年就推出,同時連續28個月成為美國銷量最佳的遊戲主機Nintendo Switch。

Mar 2021 US NPD THREAD - March 2021 consumer spending across video game hardware, content, and accessories reached a March record $5.6 billion, 18% higher when compared to a year ago. First quarter consumer spending totaled $14.9 billion, 30% higher than 2020's first quarter. pic.twitter.com/DyTVVqq38O