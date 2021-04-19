PS5成為美國史上銷售最快的遊戲主機 《瑪利歐賽車8》則成為最熱銷賽車類遊戲

依照市調機構NPD研究指出，Sony去年11月正式推出的PlayStation 5，已經成為美國史上銷售最快的遊戲主機，但任天堂推出的Nintendo Switch則在連續28個月成為美國銷量最好主機。此外，NPD也指出《瑪利歐賽車8》已經成為美國史上最為熱銷的賽車類遊戲，甚至後續在Nintendo Switch平台推出的《瑪利歐賽車8豪華版》，整體銷量更遠遠超出2008年在Nintendo Wii平台推出版本。

從NPD統計數據顯示，美國境內的遊戲影體銷售金額在今年3月達6.8億美元，超越2008年3月時創下的5.52億美元銷售紀錄，若加上遊戲與周邊配件銷售金額，則累積達56億美元，同樣創下歷史新高。會有這樣的紀錄，預期與新型冠狀病毒疫情影響，以及新款遊戲主機問世，而不少遊戲作品也陸續推出有關。

從主機銷售來看，PlayStation 5成為目前美國銷售最快的遊戲主機，但因為供貨短缺問題，仍無法超越任天堂自2017年就推出，同時連續28個月成為美國銷量最佳的遊戲主機Nintendo Switch。

Mar 2021 US NPD THREAD - March 2021 consumer spending across video game hardware, content, and accessories reached a March record $5.6 billion, 18% higher when compared to a year ago. First quarter consumer spending totaled $14.9 billion, 30% higher than 2020's first quarter. pic.twitter.com/DyTVVqq38O — Mat Piscatella (@MatPiscatella) April 16, 2021

而在遊戲方面，《瑪利歐賽車8》已經成為美國史上最為熱銷的賽車類遊戲，包含2008年在Nintendo Wii平台推出的《瑪利歐賽車8》，以及後來在Nintendo Wii U平台推出版本，加上在Nintendo Switch平台推出的《瑪利歐賽車8豪華版》，總計累積銷售7924萬套。

其中，Nintendo Switch平台版本累積銷售達3341萬套，Nintendo Wii平台版本則累積達3738萬套，Nintendo Wii U平台版本雖然銷售表現不佳，但也累積銷售845萬套，顯示此款遊戲吸引不少玩家遊玩。

不過，《瑪利歐賽車8》系列版本銷售總和，至今依然未超過任天堂當年推出Nintendo Wii時搭配銷售的《Wii Sports》，在去年9月底累積銷量達8290萬套。

至於銷量排名在《Wii Sports》之前的遊戲，還包含系列版本累積銷量達1.4億套以上的《俠盜獵車手V》 (GTA V)，以及超過2億套的《我的世界》 (Minecraft)，還有累積銷量達5億套以上的《俄羅斯方塊》。

但在NPD統計數據中，3月間在美國市場銷售最多的遊戲是《決勝時刻：黑色行動冷戰》 (Call of Duty: Black Ops Cold War)，而銷售最快的遊戲則由Nintendo Switch平台推出的《魔物獵人：崛起》 (Monster Hunter:Rise)，其次則是Square Enix推出的《Outriders》。另外，由索尼遊戲工作室打造的《漫威蜘蛛人：邁爾斯摩拉斯》 (Marvel's Spider-Man: Miles Morales)，目前累積銷量已經超越《最後生還者2》，以及《對馬戰鬼》。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》