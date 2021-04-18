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任天堂社長表示未來將著重全新遊戲製作 同時也會維持提供既有作品衍生內容

聯合新聞網 / 楊又肇

近期接受日經新聞採訪時，任天堂社長古川俊太郎透露未來將聚焦在創造更多全新遊戲作品內容，不會僅仰賴《超級瑪利歐》、《薩爾達》系列衍生作品吸引市場關注。

雖然過去有不少看法認為任天堂與迪士尼作法相近，兩者都是藉由旗下作品資產內容多次創造全新價值，藉此持續吸引眾人目光。而在任天堂近年發展中，確實也有不少遊戲銷售都是以《超級瑪利歐》、《薩爾達》系列衍生作品為重。

而就古川俊太郎接受訪談時表示，去年因為疫情影響，使得更多人在家透過遊戲排解煩悶的需求增加，為了滿足更多遊玩需求，遊戲作品本身必須更加有趣。而在遊戲市場競爭越來越激烈情況下，顯然需要透過全新遊戲作品增加全新「刺激」，因此未來任天堂的市場佈局將會更著重新內容開發。

不過，古川俊太郎也透露既有遊戲資產內容如《超級瑪利歐》、《薩爾達》系列，日後依然會持續發展全新衍生作品，藉此吸引長時間支持玩家遊玩，或是讓既有作品可以透過全新內容吸引更多玩家。

除了遊戲內容，古川俊太郎在日前接受訪談時，雖然並未證實是否計畫推出硬體升級款Nintendo Switch，但也未對相關傳聞予以否認，因此不少玩家預期任天堂今年將會推出採用三星提供7吋OLED螢幕的硬體強化版Nintendo Switch，同時硬體效能也相對更高。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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