《Days Gone》PC版本將於5月18日推出 加入21:9顯示、高解析選項及更高畫面更新率

索尼互動娛樂宣布，由隸屬Naughty Dog (頑皮狗)旗下的Bend Studio所製作末日生存遊戲《Days Gone》 (往日不再)，將於5月18日推出Windows 10 PC版本，預計透過Steam、EPIC Games Store平台銷售。

相較過去在PlayStation 4平台推行版本，PC版本加入支援畫面更寬廣的21:9顯示比例，同時也能支援更高畫面更新率顯示模式，而包含畫面更高精細度、樹葉繪製距離，以及自訂圖像顯示模式，都能手動進行調整，並且能透過超高解析度的照片模式「拍攝」景象。

而控制部分，則加入支援滑鼠、鍵盤操作方式，另外也能配合藍牙連接DualSjhock 4或DualSense控制器，或是藉由微軟Xbox相容遊戲控制器操作遊玩。

PC版本的《Days Gone》裡，玩家同樣扮演前飛車黨成員，目前以賞金獵人身分在末日世界求生存的迪肯聖約翰，並且持續探索太平洋西北地區高地沙漠，透過機車進行移動，透過尋索廢棄建築物內的物資製作各種物品，藉此與當地營地以物易物，並且隨時準備迎擊從各處竄出的感染者。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》