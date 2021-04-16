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KONAMI將以浮世繪風格打造 經典2D橫向動作角色扮演遊戲《月風魔傳》新作

聯合新聞網 / 楊又肇

Konami宣布，將在Steam平台與Nintendo Switch平台推出經典2D橫向動作角色扮演遊戲《月風魔傳》新作，並且將以《月風魔傳：不朽之月》 (GetsuFumaDen: Undying Moon)為名，並且採用浮世繪風格打造。

Steam平台預計在5月14日率先釋出搶鮮體驗內容，預計上市時間為2022年，同時也未公布預計售價。而參與Steam平台搶鮮體驗的玩家，將可獲得數位畫冊「月風魔傳設定畫集」、數位迷你原聲帶「Digital Mini Soundtrack」及任天堂紅白機版《月風魔傳》 (Steam 移植版)作為特典贈品。

《月風魔傳》是KONAMI於1987年7月於任天堂紅白機推出的動作角色扮演遊戲，以地獄魔王「龍骨鬼」侵略下倖存的主角月氏一族「月風魔」為了替兩名兄長復仇，並且奪回家傳寶劍「波動劍」而踏上復仇之路的故事為主軸，並且融合角色扮演及2D橫向動作遊玩模式，其中更融合日本鬼怪設定與角色成長遊玩要素。

而推出多年之後，KONAMI並未推出《月風魔傳》後續作品，直到稍早才宣布睽違30多年的新作開發計畫，並且將原作設定加入日本浮世繪風格，同時導入Roguelike隨機生成地圖的2D橫向遊玩模式，藉此對抗諸如妖怪蜈蚣、妖怪蜘蛛、五首龍、風神雷神等日本妖怪，甚至讓玩家再次對決地獄魔王「龍骨鬼」。

此次新作故事描述「龍骨鬼」再度復活，玩家將扮演從初代風魔便一直監視地獄狀態的月氏一族、承襲「月風魔」名號的第二十七代當家，將深入地獄尋找行蹤不明的兄長。此外，遊戲也將預計推出免費下載內容，將追加第二名主角「月蓮華」，不僅是月氏一族第二十一代當家，更是月氏一族首屈一指的女忍者

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 忍者 Nintendo Switch Steam

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