玩家久等了！PlayStation 5首波重大更新 終於可將遊戲存放在外接儲存裝置

Sony稍早預告將釋出PlayStation 5首波重大系統更新，將使PlayStation 5遊戲可存放在外接USB儲存裝置，另外也能透過「分享遊玩」功能讓另一名玩家在PlayStation 4觀看或體驗PlayStation 5遊戲內容，同時也將調整Game Base選單，並且針對PlayStation App做了更新。

在Sony尚未開放PlayStation 5透過內建M.2連接埠擴充儲存容量之前，Sony宣布將透過此次更新讓PlayStation 5遊戲存放在外接USB儲存裝置 (先前僅開放存放PlayStation 4平台遊戲)，讓使用者能藉此精簡PlayStation 5內部儲存空間。

不過，如果使用者要執行PlayStation 5遊戲時，依然需要將遊戲內容從外接USB儲存裝置複製回PlayStation 5內部儲存空間，目前PlayStation 5遊戲依然僅能在內建SSD執行，無法透過外接USB儲存裝置讀取運作。

此次同步增加的「分享遊玩」，則可讓PlayStation 5玩家將遊戲透過網路連接分享給PlayStation 4玩家觀看，或是透過連線試玩。反過來的話，PlayStation 4玩家也能將遊戲內容分享給PlayStation 5玩家，甚至可以透過虛擬控制器轉交方式，讓其他玩家可以幫忙協助闖關。

其他部分，則包含更容易傳送遊戲連線遊玩邀請、改良Game Base選單，以及增加快速停用遊戲聊天，或是調整其他玩家音量等功能，另外也能在主機開機或待機狀態預先下載遊戲更新，並且增加遊戲保存庫自訂功能，而新版畫面縮放也加入自訂選項，新版獎盃設定與統計資料畫面也同步做了更新。

而針對行動裝置使用的PlayStation App，此次也做了更新，包含可將產品儲存於收藏清單、好友上線時收到通知，以及變更主機線上狀態，接下來還會加入從應用程式加入PlayStation 5多人遊玩連線區、管理PlayStation 5主機儲存空間、與好友相互比較獎盃收藏，以及在PlayStation Store排序及篩選所顯示產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》