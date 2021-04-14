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Facebook、HTC將於4月及5月舉辦VR相關活動 後者可能公布新款VR頭戴裝置

聯合新聞網 / 楊又肇

日前確認未來將會以Oculus Quest系列機種發展為主後，Facebook確認將在美國西岸時間4月21日下午3點 (台灣時間4月22日上午6點)舉辦Oculus Gaming Showcase線上發表會，預計公布多款對應Oculus系列虛擬實境頭戴裝置由玩遊戲。

另一方面，HTC也透過官方Twitter預告將在5月11日至12日間舉辦VIVECON 2021活動，後續更預告將推出一款無須輔助配件的硬體設計，因此被人猜測有可能推出新款VIVE Focus虛擬實境頭戴裝置，並且針對企業應用需求打造。

由於目前藉由PC驅動的虛擬實境體驗建置成本相對較高，因此不少人更偏好可獨立運作的虛擬實境頭戴裝置，例如Oculus Quest系列。不過，HTC方面依然認為藉由PC連接的虛擬實境頭戴裝置仍有其發展空間，同時也持續改善過往以有線連接使用形式，到後期也開始改以無線形式連接，同時也考慮透過5G網路訊號傳遞虛擬實境影像內容。

以目前虛擬實境發展來看，雖然市場依然持續對此項技術應用保持信信心，但以目前建置體驗成本依然偏高，同時使用體驗仍受限解析度，以及實際感受落差等影響，使得目前虛擬實境應用多半還是集中在企業應用、研究，或是遊樂園形式的體驗應用居多，一般人多半是因為玩家，或是新技術愛好者才會有較高意願嘗試。

因此就目前Facebook發展來看，未來將會把重心放在可獨立配戴運作使用，同時也兼具可透過有線形式與PC連接使用的Oculus Quest系列機種為重，而HTC方面則是不再銷售早期推出的VIVE，主力放在解析度更高的VIVE Pro，以及可對應虛擬實境、混合實境應用的VIVE Cosmos系列。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Facebook HTC VR

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