Sony影業授權Netflix使用其電影內容 但目前僅限美國境內

依照Sony影業公布消息，確定從2022年起於美國地區授權Netflix使用旗下電影內容，其中包含即將在2022年上映、以漫威反派吸血鬼英雄角色改編電影《魔比斯》 (Morbius)，以及由Tom Holland演出的《秘境探險》 (Uncharted)遊戲改編電影，另外也包含漫威宇宙中的《蜘蛛人：無家日》 (Spider-Man: No Way Home)。

相較先前Sony影業董事長暨執行長Tony Vinciquerra說明不會跟隨市場腳步將電影內容優先透過線上串流影音服務播放，但從此次與Netflix授權合作來看，顯然也是因應疫情影響做了調整。不過，以此次授權是針對美國境內使用合作，Sony影業在其他地區依然可維持原先在電影院播放電影新作的政策。

依照Sony影業表示，此次合作授權使用電影將包含旗下《蜘蛛人》系列，以及包含《猛毒》 (Venom)、《野蠻遊戲》 (Jumanji)、《極地戰警》 (Bad Boys)等內容，另外也會包含Sony影業過往電影作品也都會藉由此次授權透過Netflix播放。

在迪士尼推出自有串流影音服務Disney+，並且取消原本授權給Netflix使用內容之後，此次獲得Sony影業授權合作，顯然也讓Netflix可增加更多觀看使用誘因。但未來隨著合作，日後是否允許Netflix使用更多Sony影業製作內容，就要看後續合作協議而定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》