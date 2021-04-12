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Spotify終於加入語音聲控功能 似乎是為了自有品牌喇叭、車載裝置作準備

聯合新聞網 / 楊又肇

2018年就開始測試的Spotify語音聲控功能，目前終於在新版iOS及Android平台版本加入，讓使用者透過「Hey, Spotify」即可透過聲控方式播放歌曲或特定歌單。

目前此項功能似乎仍以批次形式提供更新，同時也僅先針對歐美地區用戶提供使用，或許接下來也會擴展至全球地區。

不過，此項功能其實比較像是在Spotify服務內提供的聲音控制選項，而非先前猜測的數位助理服務，但是相比透過Siri或Google Assistant連動操作，透過內建於Spotify的語音聲控功能顯然可以更準確播放收錄歌曲及歌單。

在使用此項功能前，使用者必須在原本搜尋功能長按，並且同意授權使用裝置麥克風即可開啟，同時Spotify表示所有透過麥克風錄音內容，以及轉換成文字比對內容都只會存放在裝置上，並不會上傳至雲端，或是作為Spotify其他服務使用。

之所以打造此項功能，同時也花費不少時間進行測試，相關看法認為有可能是為了Spotify接下來可能推出的自有品牌喇叭產品，以及車用裝置作準備，讓使用者能更方便使用Spotify串流音樂服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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