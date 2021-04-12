Atari將公司營運 拆分成遊戲及區塊鏈兩大事業群

去年宣布打造以遊戲應用為主的加密貨幣Atari Token之後，Atari稍早宣布未來公司內部將劃分為遊戲與區塊鏈兩大事業群。

其中，遊戲事業群將包含現有遊戲內容開發，以及復刻遊戲主機Atari VCS相關發展，另外也包含遊戲授權相關業務，而遊戲以外業務則會併入此次劃分的區塊鏈事業群，並且標榜將藉由NFT (非同質化代幣)形式確保遊戲內容資產，同時也將使加密貨幣可廣泛應用在遊戲業。

而現任執行長Frédéric Chesnais未來將負責帶領區塊鏈事業群，新任執行長將由現任董事會主席Wade J. Rosen接手擔任。

另外，Atari也再次說明基於全球疫情影響，導致復刻主機Atari VCS延後出貨，加上此次組織異動造成成本支出，將使2020至2021之間財報營收結果受影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》