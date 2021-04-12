Sony計畫在美國招聘手機遊戲負責人 未來將擴大移植更多受歡迎作品

依照索尼互動娛樂近期公布人才招募資訊，顯示將在PlayStation工作室招聘一名手機遊戲負責人，意味未來將擴大在手機平台上的第一方遊戲作品製作，同時也將使更多在PlayStation遊戲主機廣受歡迎遊戲移植至手機平台，藉此吸引更多玩家支持。

在2016年時，索尼互動娛樂便宣布在日本市場成立子公司ForwardWorks，並且規劃在手機平台推出諸如《全民高爾夫》、《勇者有點太囂張Dash!》、《亞克傳承》與《狂野歷險》，以及《到哪都相伴》、《動感小子》、《我的暑假》等經典遊戲作品。

不過，此次對外招募手機遊戲負責人，顯然會以發展可吸引全球玩家遊玩的遊戲內容為重心，因此與ForwardWorks發展模式可能會有些不同，甚至可能偏重將PlayStation平台受歡迎遊戲移植至手機，藉此讓更多玩家接觸PlayStation遊戲。

由於近年手機遊戲市場逐漸擴大，不少原本以遊戲主機為發展的業者，目前也開始著重手機平台發展，並且希望能在遊戲主機發展空間逐漸收窄情況下，額外尋求獲利機會。以任天堂為例，雖然過去始終是以遊戲主機發展，並且搭配掌機搶奪更多遊戲市場發展機會，但最終仍不得不重視手機平台發展策略，而索尼互動娛樂也同樣開始著重手機平台發展可能性。

而此次計畫在美國加州聖馬刁招聘手機遊戲負責人，並且帶領團隊打造手機遊戲，同時也必須與PlayStation工作室其他團隊共同作業，藉此將更多PlayStation平台遊戲帶到手機裝置上遊玩，預期可能需要花費一些時間作準備，因此預期要等一段時間之後才有機會看見PlayStation工作室移植遊戲進入手機平台。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》