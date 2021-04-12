《世紀帝國IV》將在今年秋季推出、支援中文語音 增加攻城遊玩機制

2017年確定投入製作《世紀帝國IV》 (Age of Empire IV)，後續更傳出微軟收購遊戲開發商Relic Entertainment消息後，微軟稍早確認此款遊戲將會在今年秋季登上Windows 10、Steam平台，同時也會納入Xbox Game Pass for PC遊戲陣容。

遊戲介面與語音方面則確認也會加入中文內容，另外也確認初期將會加入八個文明，其中包括英國、中國、蒙古與德里蘇丹，而開發團隊也說明收錄文明將不限於歐洲與亞洲文明，同時戰役設計也不會僅限於特定歷史人物，而是更關注整個文明朝代。

遊戲中還額外加入可讓玩家重新回顧歷史傳說的機制，可透過歷史學家介紹回顧中世紀當時技術、手稿等內容。而在遊玩過程也會加入城牆攻防機制，讓玩家可以感受從牆上守城，或是設法從牆下登牆攻城體驗，而不同文明也會具備不同能力。

此外，微軟也確定先前推出的《世紀帝國II：決定版》，將在今年夏季增加全新下載內容「公爵的曙光」 (Dawn of the Dukes)，同時計畫在今年稍晚時增加全新合作遊玩模式，另外在《世紀帝國III：決定版》部分，則會在4月13日加入美國文明，並且可讓玩家完成限時挑戰後即可免費獲得，但也可以透過付費方式取得，至於接下來也會著重非洲文明設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》