Ahq、閃電狼解散後該看誰？20大英雄聯盟台灣人氣選手來啦！

有任何疑難雜症想了解？或是有想看的排名主題？►點我提供題目

這些超人氣選手都出身台灣！

繼台灣高人氣《英雄聯盟》競技隊伍閃電狼解散後，2021年初老牌戰隊Ahq也突然宣布退出PCS賽區，形同解散讓不少粉絲錯愕不已，不知道之後要看誰的比賽啊！

不過除了後來傳出好消息，由前職業選手「丁特」獨資買下，改名「Beyond Gaming」繼續征戰之外，許多台灣出身的選手也紛紛加入其他隊伍甚至征戰不同賽區，繼續默默在各大比賽中發光發熱。

今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，台灣出身的現役前20大人氣選手，上榜的究竟有誰！

imgae source:翻攝自網路

延伸閱讀：直播圈大事件盤點！第一名曾讓網友暴動「想上車」

No.10 Liang

網友公認擁有高顏值的「小亮」，過去在藝人余文樂所創電競隊MAD Team擔任上路選手，獲得賽區合併前，台港澳職業聯賽LMS的2018春季賽季軍、夏季賽亞軍，以及英雄聯盟S8世界賽16強，戰績傲人。

日前宣布加入Dinter獨資成立的Beyond Gaming，讓不少人期待未來繼續在比賽中看到他神一般的吶兒、卡蜜兒等角色大放異彩。

延伸閱讀：用哪支手機打手遊爽度更高？網友熱議10大熱門電競手機

image source: facebook

No.9 Maple

有LMS聯賽「最強中路」之稱的Maple，過去長年身為閃電狼的主力中路選手，近2年左右轉往中國地區的LPL聯賽發展，替Suning Gaming、LNG Esports效力都獲得不錯的評價。

2020年底宣布這段LPL旅程將暫時告一段落，正式加盟PSG Talon戰隊擔任2021年的中路先發，回歸後將帶來什麼表現備受矚目！

延伸閱讀：別再只知道紅牛！電競圈也吹能量飲風潮 台灣兩品牌人氣爆衝

image source: facebook

No.8 Rest

Rest目前效力於由周杰倫經營的J Team，該隊伍前身為曾讓全台熱血沸騰，於英雄聯盟S2世界賽拿下冠軍的TPA（台北暗殺星）。

從二隊選手晉升上來的Rest，擅長位置可以打上路也可以打中路，過往以穩定表現受到教練團青睞，但近期表現陷入亂流，更被網友認為「心態要再加強」，大家都期待能盡速恢復過往水平。

延伸閱讀：打遊戲可以賺多少錢？富比士公布最賺「遊戲玩家」收入超驚人

image source: facebook

No.7 Hanabi

不只有著「火龍」綽號，還被不少人稱是「泰援選手」的Hanabi，實際上可是貨真價實的正港台灣高雄人！因為神似泰國人的外表被網友取綽號，就連過去待在閃電狼時期也曾被教練點名「不知道是語言不通還是怎樣，覺得溝通特別困難」，一番玩笑話逗樂不少粉絲。

雖然曾透露自己想去LPL闖蕩，不過目前仍選擇效力於PSG Talon，帶來多場表現精湛的比賽。

延伸閱讀：香港電競選手蒙面高喊「8字宣言」！遭禁賽一年、獎金歸0

image source: youtube

No.6 Kongyue

近期甫宣布加入HongKong Attitude打野選手Kongyue，有著豐富的比賽經驗，曾在MAD Team、Ahq、PSG Talon戰隊中留下令全球玩家印象深刻的表現。

去年（2020年）雖然最終自己老東家Ahq沒有挺進世界賽，但扮演救援選手替PSG Talon拿下分組第一的成績，也向全世界證明了自己堅強的實力。

延伸閱讀：「反骨」艾瑞絲曬辣照 貼身女高生泳衣網友凍未條：超犯規

image source: facebook

No.5 Uniboy

擅長中路位置，不只將柔依角色玩得淋漓盡致，也十分擅長星朵拉、雷茲等角色，同樣在去年扮演PSG Talon救援選手的角色，替PSG Talon拿下分組第一的成績證明自己的實力。

由於Ahq已經解散，Uniboy後來決定西進轉隊至LGD Gaming打拼，不過面對LPL聯賽激烈的競爭與新隊員間的磨合，西進後的表現評價相當兩極。

延伸閱讀：太好耍廢了！YouTuber舉5個台灣屌打香港的優點

image source: facebook

No.4 FoFo

以精湛操作技巧聞名，曾是LMS聯賽人氣明星選手的FoFo，阿祈爾、柔依、勒布朗等都是他拿手角色。最早效力於曾拿下英雄聯盟S2世界大賽冠軍的TAP（台北暗殺星），一度代表出征世界大賽，小組賽止步後選擇西進中國LPL聯賽精進自我。

先後在Bilibili Gaming、Rare Atom中有令人印象深刻的表現，但也因為與前女友感情糾紛、賽場違規抽電子菸等爭議屢登上新聞版面。

延伸閱讀：一睡成名！實況主打遊戲沒人理 打瞌睡卻吸引270萬人觀看

image source: facebook

No.3 Ziv

相較於其他當今的台灣職業電競選首，Ziv絕對稱的上是經驗豐富的老將，效力過的電子競技隊伍也相當多。

儘管因為Ahq解散後西進LPL聯賽加入Rogue Warriors，但在對上去年才剛幫助Damwon Gaming拿下世界冠軍的上路選手Nuguri，仍繳出漂亮的極限單殺表現，贏來網友一片的驚呼連連，大放異彩的表現甚至有不少網友替他感到可惜，直呼「早該去了」。

延伸閱讀：企鵝妹慘敗！輔大電競妹「人字奶」激虐 鄉民啊嘶：力挺國貨

image source: facebook

No.2 SwordArT

台灣人氣相當高的前閃電狼選手「蛇蛇」SwordArT，去年在LPL聯賽中隨Suning Gaming繳出亮眼成績，更在S10世界大賽中奪得亞軍，風光成績讓他近期再以2年600萬美元的天價合約，加入北美知名隊伍Team SoloMid，轉戰北美地區LCS聯賽。

不僅是目前《英雄聯盟》台灣最高薪的選手，外傳還是北美、加拿大地區電競隊伍中最高薪的合約，無疑是技巧受到肯定的證明，另一種台灣之光！

延伸閱讀：台灣電競選手虐爆對手！主辦方竟取消資格讓網友痛批「太扯」

image source: facebook

No.1 Karsa

昔日LMS的明星打野選手，李星、葛雷夫等都是他的拿手好戲，2017年Karsa從閃電狼離開後便轉往LPL聯賽發展，強悍的打野風格受到許多粉絲喜愛，目前轉往Top Esports繼續奮戰。

不只在台灣有著超高人氣，比賽中精彩的表現也讓他受到不少韓國LCK聯賽中選手的讚賞，Karsa同時也是連續出戰世界大賽「最長紀錄」現役選手，與LCS Team Liquid中路選手Jensen並列第一名，也是台灣第一人。

延伸閱讀：傳說對決角色人氣大盤點！網友最愛、勝率又高的是誰？

image source: facebook

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年04月10日至2021年04月09日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『現役英雄聯盟台灣職業選手』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



