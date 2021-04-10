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「為運動買健身環」值得嗎？過來人曝關鍵點：這樣設定才有用

聯合新聞網 / 綜合報導
任天堂Switch的健身環大冒險遊戲。 報系資料照／記者吳致碩攝影
任天堂Switch的健身環大冒險遊戲。 報系資料照／記者吳致碩攝影

現代不少人為維持體態及健康，平時都有運動的習慣，因此先前任天堂推出的Switch健身環，便引起許喜愛運動的消費者在各大購物平台上瘋搶。對此，便有網友說明，因為自己平時去的健身房很常客滿，所以想買健身環來運動，但想藉此詢問網友「這樣值得嗎？」

原PO在PTT發文說明，自己下班後去健身房常遇到客滿或要排隊使用器材的情況，儘管知道網路上有許多在家健身的影片，但他怕意志力不夠無法堅持下去，因此希望透過Switch和健身環來養成運動的習慣，但因健身環加上Switch主機的價錢便要價近萬元，便猶豫的表示「想問有人有買健身環還有持續做到現在的嗎？沒有持續到現在的也請說說理由」。

此文一出，便有不少使用過健身環的過來人分享自身經驗，認為運動類型的遊戲都不錯，「覺得運動類型的都蠻耐玩的啊」、「裡面的運動項目還真的滿累的也好玩」、「值得啊～酸痛程度不輸去健身房」、「難度要設有挑戰，設沒難度真的當遊戲升級玩」、「值得啊，劇情超長，玩110天了，連我媽也每天玩」、「我玩4個月了，超推薦，我也是很討厭跑步和健身房的人」，但也有人點破關鍵點，強調「難度要設有挑戰」，不然設沒難度真的當遊戲升級玩，根本就鍛鍊不了身體。

但也有網友持反面想法，紛紛表示「不值阿，這價錢加起來都可以弄一套不錯的homegym了」、「有自制力的就算0花費也有辦法運動，懶惰鬼就算健身房健身環整套加滿一樣躺著」、「沒有運動習慣玩個幾次就不玩了」、「說要用健身環運動的只是給自己一個懶惰的藉口而已」。

健身 PTT Switch

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