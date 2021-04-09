HTC計畫第二季推出新款虛擬視覺頭戴裝置 將鎖定商業應用需求

消息指出，HTC將會在今年第二季推出新款虛擬視覺頭戴裝置，但預期會是針對商業應用需求打造，而非對應一般消費市場使用需求。

相較Facebook日前已經確認不再針對需要配合PC連接運算使用的Oculus Rift S作更新，並且表示未來將會以可獨立運作，同時也能透過Oculus Link與PC裝置連接使用的Quest系列發展為主，目前HTC在虛擬視覺頭戴裝置的主力還是聚焦在連接PC使用的VIVE系列。

不過，相比初期同時鎖定消費市場使用需求，目前HTC在虛擬視覺頭戴裝置發展也開始著重商用，或是內容創作使用需求，甚至原先針對消費市場打造的HTC VIVE目前已經不再提供銷售，未來僅保留HTC VIVE Pro，以及可對應虛擬實境或擴增實境等應用的VIVE COMOS系列。

目前VIVE系列裝置比較顯著應用則是結合遊樂場主題互動體驗，以及內容呈現，另外也可能結合接下來可能普及化的虛實混合辦公模式，讓使用者可以透過虛擬實境與他人協同作業。至於過往強調發展的虛擬實境遊戲使用體驗，則仍受限使用成本相對較高，因此與Oculus Rift同樣面臨較難吸引眾多玩家使用的問題。

目前還無法確認HTC接下來預計推出的新款虛擬視覺頭戴裝置細節，但預期會是隸屬VIVE COSMOS系列，並且可能加上混合實境應用功能。

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