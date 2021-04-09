快訊

英國白金漢宮：菲立普親王逝世 享耆壽99歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

HTC計畫第二季推出新款虛擬視覺頭戴裝置 將鎖定商業應用需求

聯合新聞網 / 楊又肇

消息指出，HTC將會在今年第二季推出新款虛擬視覺頭戴裝置，但預期會是針對商業應用需求打造，而非對應一般消費市場使用需求。

相較Facebook日前已經確認不再針對需要配合PC連接運算使用的Oculus Rift S作更新，並且表示未來將會以可獨立運作，同時也能透過Oculus Link與PC裝置連接使用的Quest系列發展為主，目前HTC在虛擬視覺頭戴裝置的主力還是聚焦在連接PC使用的VIVE系列。

不過，相比初期同時鎖定消費市場使用需求，目前HTC在虛擬視覺頭戴裝置發展也開始著重商用，或是內容創作使用需求，甚至原先針對消費市場打造的HTC VIVE目前已經不再提供銷售，未來僅保留HTC VIVE Pro，以及可對應虛擬實境或擴增實境等應用的VIVE COMOS系列。

目前VIVE系列裝置比較顯著應用則是結合遊樂場主題互動體驗，以及內容呈現，另外也可能結合接下來可能普及化的虛實混合辦公模式，讓使用者可以透過虛擬實境與他人協同作業。至於過往強調發展的虛擬實境遊戲使用體驗，則仍受限使用成本相對較高，因此與Oculus Rift同樣面臨較難吸引眾多玩家使用的問題。

目前還無法確認HTC接下來預計推出的新款虛擬視覺頭戴裝置細節，但預期會是隸屬VIVE COSMOS系列，並且可能加上混合實境應用功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 HTC

延伸閱讀

官方直降5000元 現在入手HTC U20 5G正是時候

Facebook證實Oculus Rift S「賣完不再供貨」！將以Quest系列發展為重

微軟AR頭戴裝置搶下美軍合約 價值最高219億美元

HTC春季購物節開跑！4月1日起「HTC U20 5G限時狂降5,000元」

相關新聞

HTC計畫第二季推出新款虛擬視覺頭戴裝置 將鎖定商業應用需求

消息指出，HTC將會在今年第二季推出新款虛擬視覺頭戴裝置，但預期會是針對商業應用需求打造，而非對應一般消費市場使用需求。

進擊的巨人完結篇上市 結束11年半連載

日本暢銷漫畫「進擊的巨人」今天推出完結篇，刊載於「別冊少年Magazine」5月號，結束約11年半的連載。這部漫畫全球發...

關閉PS3、PSP與PS Vita的線上商店服務 Sony有可能擴大PS5向下相容遊玩模式嗎？

在Sony日前確認對應PlayStation 3、PlayStation Portable，以及PlayStation Vita的PlayStation Network服務，將於7月及8月之後終止服務，不少市場看法認為Sony接下來有可能計畫推出更進一步的遊戲向下相容服務。

神作《新世紀福音戰士》劇場版再創經典 前10大角色網路人氣排行揭曉

《新世紀福音戰士》導演庵野秀明曾說「新世紀福音戰士如此成功很奇怪，因為所有角色都病的很厲害！」，每個駕駛員都有自身的問題，甚至讓人因此認為只有性格障礙者才能駕駛EVA，還為此在後來的劇場版加入了性格上唯一正常的駕駛員。

轉為線上舉辦的E3 2021將開放免費參與 傳與NVIDIA合作應用遊戲串流技術

E3活動主辦單位美國娛樂軟體協會 (ESA)日前對外發出通知，表示原訂在6月15日至17日間舉辦的E3 2021展期活動將調整為線上形式呈現後，稍早也確認今年度活動將全面開放所有人免費參與。

微軟確認今年度包含Build 2021在內活動 都將改為線上舉辦

雖然日前宣布從3月29日開始讓部分員工恢復回到位於華盛頓州雷得蒙總部辦公室及鄰近園區辦公，同時預計在7月6日可恢復完全開放階段，但是對外舉辦的商業論壇及開發者活動則依然會維持以線上形式舉辦。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。