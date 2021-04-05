聽新聞
test
0:00 / 0:00
處理器供貨短缺 鴻海認為XSX、PS5一機難求問題將持續至明年第二季
鴻海董事長劉揚偉在稍早受訪時表示，由於處理器供貨短缺問題，包含微軟Xbox Series X、Sony PlayStation 5等遊戲主機一機難求問題可能會持續到2022年第二季之後。
由於受到台積電產能影響，包含Xbox Series X、PlayStation 5在內遊戲主機都需要使用的AMD處理器出現供貨短缺情況，導致市場產生一機難求情況。依照劉揚偉說明，由於所需處理器短缺，使得代工組裝產品出貨量必原先預期減少10%左右。
依照市場看法指出，由於目前全球對於處理器需求量遠超出現有產能約10%-30%，其中影響因素包含後疫情時代對於連網裝置、工作或娛樂使用需求大增，同時也因為疫情影響代工廠原本正常運作，導致晶片整體產能降低。而台積電雖然相對不受疫情影響，但由於產能無法趕上供貨需求，因此造成許多需要特定處理器組裝產品出貨受限。
而目前包含NVIDIA、AMD處理器產品均由台積電代工生產，在零組裝市場、PC市場需求增加之下，目前也因為加密貨幣「挖礦」熱潮不斷，使得顯示卡晶片產品也同樣面臨供需不平衡情況。
除了NVIDIA、AMD，目前Qualcomm也同樣面臨高階旗艦處理器供貨不足情況。不過，Intel則因為自行生產處理器產品，因此目前並不受台積電產能受限問題影響。
從鴻海看法認為，處理器供貨短缺問題至少要等到2022年第二季才會獲得舒緩，但屆時也不代表處理器短缺問題就會立即獲得改善，因此Xbox Series X、PlayStation 5在內遊戲主機恐怕還是要維持許久一機難求情況。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言