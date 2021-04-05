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關閉PS3、PSP與PS Vita的線上商店服務 Sony有可能擴大PS5向下相容遊玩模式嗎？

聯合新聞網 / 楊又肇

在Sony日前確認對應PlayStation 3、PlayStation Portable，以及PlayStation Vita的PlayStation Network服務，將於7月及8月之後終止服務，不少市場看法認為Sony接下來有可能計畫推出更進一步的遊戲向下相容服務。

依照先前說明，除了再次透過收藏清單重新下載已經購買或擁有數位內容，或是透過序號兌換遊戲等數位內容，PlayStation 3、PlayStation Portable及PlayStation Vita，從今年7月及8月之後將無法再透過PlayStation Network服務購買數位遊戲，意味Sony將加快讓舊款機種淡出市場，並且讓新進玩家轉向使用既有PlayStation 4，或是新款PlayStation 5。

而選擇讓舊款主機加快淡出市場，除了刺激新機銷售之外，或許也意味Sony可能透過強化遊戲向下相容服務，藉此鞏固玩家使用支持度。

在此之前，微軟已經證實提供遊戲向下相容，將可讓玩家更願意支持使用，同時也更容易吸引玩家移轉到新主機平台，透過效能更高、功能更新的主機讓過往遊戲能以畫質提升、加入更好顯示效果形式呈現。而任天堂方面也透過提供經典遊戲內容，甚至透過官方製作模擬器執行過往著名遊戲作品，藉此讓既有遊戲內容資產可重新包裝銷售，並且繼續吸引玩家遊玩。

Sony並不傾向提供直接向下相容的作法

Sony過去與曾在PlayStation 3等平台採取相似作法，不過與微軟的情況不同，Sony並未開放玩家可直接以模擬器形式達成直接相容，而是必須由玩家重新購買相容不同主機平台版本的遊戲作品，意味即便玩家擁有PlayStation 2時的《惡靈古堡：聖女密碼》遊戲光碟，依然需要透過PlayStation Network再次購買數位版本，不像微軟允許玩家直接將舊平台遊戲光碟放進Xbox One之後主機即可遊玩。

推出PlayStation 5之後，Sony甚至僅確認向下相容PlayStation 4平台遊戲，並未進一步開放相容PlayStation 3以前平台遊戲。

但從近期宣布將關閉對應PlayStation 3、PlayStation Portable與PlayStation Vita對應的PlayStation Network服務，或許意味Sony計畫重整PlayStation Network服務系統資源，藉此讓PlayStation 5能以重新購買數位內容，或是能直接相容過往平台內容方式，讓玩家可以在新機再次體驗過往作品。

只是從早期PlayStation 3原先以硬體方式達成向下相容PlayStation 2遊戲，後續卻因為主機造價成本過高、功能相對較少人使用等因素，因此在後續更新機種取消，甚至推出PlayStation 4時也以向下相容幾乎是雷大雨小的功能需求，因此並未加入此項設計，但是讓玩家可購買相容平台使用的數位版經典遊戲內容，因此也被不少玩家批評。

獲利似乎成為Sony更看重因素

從Sony的立場來看，確實在技術層面上可以跟微軟一樣，透過模擬器軟體搭配新機硬體效能達成向下相容效果，只是從市場銷售角度來看，顯然無法從中獲取更大利益，因此Sony更傾向透過目前在美國等地區推行的PlayStation Now串流遊戲服務，讓玩家可透過訂閱方式遊玩過往PlayStation 3、PlayStation 2平台的經典遊戲，並且配合PlayStation 5可直接相容使用PlayStation 4平台遊戲。

不過，隨著微軟、任天堂接連藉由向下相容，或是藉由重新包裝舊平台遊戲內容吸引玩家使用，或許Sony方面也會在未來規劃中重新思考向下相容發展模式，畢竟從既有專利技術，Sony已經具備可讓新遊戲主機直接向下相容舊平台遊戲內容能力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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