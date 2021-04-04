神作《新世紀福音戰士》劇場版再創經典 前10大角色網路人氣排行揭曉

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1995年開播至今依然是神作！

《新世紀福音戰士》導演庵野秀明曾說「新世紀福音戰士如此成功很奇怪，因為所有角色都病的很厲害！」，每個駕駛員都有自身的問題，甚至讓人因此認為只有性格障礙者才能駕駛EVA，還為此在後來的劇場版加入了性格上唯一正常的駕駛員。

然而正是因為劇中對人物深度刻畫，讓這部作品有了更深層面的意義，因而被譽為神作，隨著新劇場版的推出，討論度仍快速在網路上延續。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，過了這麼久的經典神作，網路人氣最高的前10大角色分別是誰。

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No.10 赤木律子

於擁有超越國家層面特權NERV機關擔任首席技術人員，外表給人一種理性又冰冷的感覺，擁有為了完成任務也願意犧牲EVA駕駛員的冷酷性格。



本身對母親存有厭惡的情緒，但自己不僅繼承跟母親一樣的工作，還像自己母親一樣愛上碇唯的老公，發展出不可告人的關係，但在最後一刻看清自己只是被利用，為了報復起身反抗破壞對方的計畫，卻也因此被射殺。

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No.9 碇唯

男主角真嗣的母親，因為在京都大學研究基因工程，因而認識未來的丈夫碇源堂，但自己卻在2004年的一場實驗中離奇失蹤，最後被外界認為實驗失敗且死亡。

實際上碇唯在這場實驗當中成功將自己的靈魂轉移到EVA初號機上，實現了實質意義上的永生不死，這也解釋了為什麼主角與EVA初號機有極高同步率。

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No.8 片片（PENPEN）

在日本舉辦的人氣投票也多次上榜，是葛城美里飼養的一隻溫泉企鵝，本身經過基因改造，可以適應第三新東京的環境和溫度，還有相當高的智慧，平常會像人一樣自己吃飯睡覺，還會看報紙、操縱簡單的日常設備，興趣是洗熱水澡。

原本是研究所中實驗後要被銷毀的試驗品，因為葛城美里希望「當累了回到家中有人能迎接自己」，因而將他帶回去飼養。

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No.7 葛城美里

NERV機關的作戰成員，同時也是真嗣、明日香的監護人。相當憎恨自己同為NERV成員的父親因為工作忽略了家庭，卻在父親以犧牲自己性命救她後，為了復仇也加入NERV。

個性給人傻大姐的感覺，時常扮演真嗣在感情上的重要支柱，自己在工作之外的家務事範圍，卻也常常需要依靠真嗣的幫助，兩人之間有著既像母親，又存在朋友間才有的微妙曖昧情愫。

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No.6 碇源堂

男主角真嗣的父親，同時也是劇情中的關鍵人物，表面上是NERV機關的司令官，背後裡又有著謎樣組織SEELE成員的身分，替組織完成人類補完計畫，但在私底下又暗中進行自己的個人計畫，是一個為了達成目的願意不擇手段，甚至將兒子玩弄於股掌間，導致成為被真嗣所厭惡的存在。

雖然看似無情，但他所做的一切最終目的是為了見到死去的碇唯，被認為內心仍然深愛著他的妻子。

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No.5 真希波·真理·伊拉絲多莉亞斯

《福音戰士新劇場版：破》登場的角色，是NERV機關歐洲支部的EVA駕駛員，第4適格者，戰鬥時總能保持樂觀輕鬆的心態，並享受戰鬥，與電視版中的駕駛員都背負悲慘過往的沉重感成鮮明對比。

初登場後快速受到歡迎，但也有不少人批評是為了迎合粉絲刻意創造的角色，缺乏發展性。

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No.4 碇真嗣

身為EVA初號機駕駛員第3適格者，因為從小就被父親寄養在親戚家中，加上幼年時被刻意安排親眼目睹母親實驗失敗，消失在初號機當中的畫面，造成內心有很深的創傷。平常給人消極懦弱、沒自信的印象，遇到事情時常也多選擇逃避現實，

懦弱、自閉、消極的個性使他一直飽受粉絲批評，但也有許多人認為這樣的角色刻畫，更貼近現實的真實性。

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No.3 渚薰

在電視版中只登場一集，但就成功打開主角真嗣封閉的心靈，與男主角之間有著微妙的曖昧關係，加上花美男的獨特風格設計，讓他一直受到大批女粉絲的喜愛。

本身實際上是人類的敵人，是最後登場的使徒，也是首個人型使徒。初期以EVA駕駛員第5適格者登場，在身分曝光後，依照自己的意思，甘願被真嗣駕駛初號機殺死。

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No.2 綾波零

利用主角真嗣母親基因製造出來，肉體上是碇唯的複製人，並且有多個沒有靈魂如同人偶的複製品，當原本的死亡有需要新的時候，透過注入第二使徒莉莉絲的靈魂來喚醒，但並無法擁有上一個複製人的記憶。平時幾乎不會說任何話，彷彿沒有任何感情般的接受指令，就算身負重傷也會勉強自己作戰，是EVA駕駛員的第1適格者。

第二個綾波零在一次迎擊使徒作戰中，為了拯救真嗣選擇自爆，同時也察覺到自己對真嗣的心意，但在第三個綾波零身上已無這些記憶。

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No.1 惣流·明日香·蘭格雷

身為EVA駕駛員的第2適格者，個性活潑任性，有著極端的自尊心、不認輸的性格，表現有如自戀型人格障礙者，實際上是源於自己童年目睹母親精神失常自殺，造成的嚴重心理創傷，才希望透過表現優秀來確認自己的存在感。

電視版中因為戰場上的表現被真嗣所超越，自己無法消滅的使徒，也被她所鄙視是人偶的綾波零成功消滅，自尊心就此崩潰，一度因此將內心封閉，導致她無法繼續駕駛貳號機，最後在意識到母親的存在後才又重新振作起來。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年03月31日至2021年03月30日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『新世紀福音戰士角色』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」