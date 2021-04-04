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微軟確認今年度包含Build 2021在內活動 都將改為線上舉辦

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然日前宣布從3月29日開始讓部分員工恢復回到位於華盛頓州雷得蒙總部辦公室及鄰近園區辦公，同時預計在7月6日可恢復完全開放階段，但是對外舉辦的商業論壇及開發者活動則依然會維持以線上形式舉辦。

在稍早釋出網頁內容中，微軟確定今年度的開發者大會Build 2021將在美國西岸時間5月25日至27日間展開 (台灣時間為5月26至28日)，並且將維持以線上形式呈現，同時針對合作夥伴舉辦的Inspire 2021則會在7月14日至15日間進行，同樣維持線上活動形式，至於在5月4日針對商業人士舉辦的商用應用論壇也同樣會以線上形式開放參與。

而跟去年一樣，微軟今年度的開發者大會也將以免費形式報名參與，但目前尚未公布具體議程細節，以及開放註冊時間。同時，相較過往藉由大型展會活動形式公布旗下產品消息，微軟今年有可能更著重透過網路社群，或是透過規模相對較小的活動進行溝通。

相較過去幾年較少著墨Windows作業系統更新重點說明，預期在今年準備推出新版Windows 10X的情況下，微軟會有更多重點放在作業系統內容說明。而隨著收購ZeniMax Media，進而取得Bethesda旗下遊戲資產，微軟預期在今年也會針對Xbox進行不少更新。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華盛頓

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