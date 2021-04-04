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轉為線上舉辦的E3 2021將開放免費參與 傳與NVIDIA合作應用遊戲串流技術

聯合新聞網 / 楊又肇

E3活動主辦單位美國娛樂軟體協會 (ESA)日前對外發出通知，表示原訂在6月15日至17日間舉辦的E3 2021展期活動將調整為線上形式呈現後，稍早也確認今年度活動將全面開放所有人免費參與

或許是基於去年原訂仍以專業商展形式舉辦，最終卻無法順利吸引業者參與的經驗，因此美國娛樂軟體協會今年計畫透過開放免費參與，讓更多人可以透過線上關注E3 2021展出內容。

此外，美國娛樂軟體協會似乎計畫與NVIDIA攜手合作，預計透過GeForce NOW串流技術，讓更多人可以透過此項服務體驗各類遊戲內容，但此項傳聞似乎尚未獲得NVIDIA證實與回應。

而目前規劃中，使用者可以直接透過E3官方App進行線上參展，並且透過虛擬攤位形式瀏覽最新遊戲消息，甚至可以直接觀看遊戲宣傳影片，或是體驗遊戲內容。

雖然今年轉為線上形式舉辦，但相關文件也顯示美國娛樂軟體協會已經與洛杉磯會議與旅遊局申請洛杉磯會議中心未來在2022年、2023年的租賃使用權，意味日後依然期望透過實體展會活動舉辦E3活動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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E3活動主辦單位美國娛樂軟體協會 (ESA)日前對外發出通知，表示原訂在6月15日至17日間舉辦的E3 2021展期活動將調整為線上形式呈現後，稍早也確認今年度活動將全面開放所有人免費參與。

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