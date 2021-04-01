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玩家注意！Sony將於7月開始關閉PS3、PSP與PS Vita的線上商店服務

聯合新聞網 / 楊又肇

Sony稍早證實，將於今年7月2日終止PlayStation 3 (PS3)、PlayStation Portable (PSP)的PlayStation Store線上商店服務，而對應PlayStation Vita的PlayStation Store線上商店服務則將在8月27日關閉。

在服務關閉後，使用者將無法再透過PlayStation Store線上商店服務購買數位版遊戲、下載內容與影音內容。不過，針對先前已經購買數位版內容依然可以再次下載使用。

另外，若使用者手上仍有尚未兌換的遊戲內容序號，即使在對應的PlayStation Store線上商店服務關閉後，依然可以繼續兌換使用。而針對PlayStation Network付費會員贈送的免費遊戲，未來也還是可以繼續從線上再次下載，並不會因為PlayStation Store線上商店服務關閉受到影響。

簡單說起來，就是未來包含PlayStation 3、PlayStation Portable，以及PlayStation Vita都無法再透過PlayStation Store線上商店服務購買新內容，但是過去已經付費購買或取得的數位內容，包含可透過序號兌換內容則還是可以透過服務下載。

宣布將終止PlayStation 3 (PS3)、PlayStation Portable (PSP)與PlayStation Vita的PlayStation Store線上商店服務，其實也意味Sony遊戲主機的一個時代結束，接下來Sony將會更專注於PlayStation 5發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony PlayStation

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