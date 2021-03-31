快訊

衛星空拍的石油大爆炸：印尼煉油廠大火之謎？

調查局丟毒品揪出老鳥內鬼 和毒梟勾結「偷天換日」手法高超

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Niantic執行長透露目前著手研發的擴增實境眼鏡裝置

聯合新聞網 / 楊又肇

在2019年的Qualcomm Snapdragon Summit大會中，Niantic透露將與Google攜手合作打造以Snapdragon XR2 5G運算平台為基礎的擴增實境眼鏡裝置，而稍早由執行長John Hanke於個人Twitter頁面透露消息，更進一步呈現Niantic正在研發的擴增實境眼鏡裝置部分樣貌。

從部分細節來看，Niantic打造的擴增實境眼鏡裝置顯然將貼近一般眼鏡設計，旁邊框架則有Niantic字樣，框架下緣則有疑似麥克風的開孔。

不過，目前很難推測Niantic此款擴增實境眼鏡裝置會以何種形式呈現，另外也尚未有進一步細節透露。

從目前消息來看，Niantic從2017年就開始投入擴增實境眼鏡裝置研發，後來更與Qualcomm合作採用其處理器晶片。但在Niantic說法表示，本身並未計畫打造自有硬體裝置，而是會以參考設計形式提供第三方廠商使用，本身主要還是聚焦在擴增實境應用內容。

在近期消息裡，Niantic宣布與任天堂合作打造以《皮克敏》為主題新作，並且計畫實現「讓行走變得有趣」的目標，合作內容預計會在今年下半年正式推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 Niantic 智慧眼鏡

延伸閱讀

Qualcomm意外提前公布Snapdragon 780G處理器 預計第二季用於市售產品

預期售價曝光 Qualcomm傳於2022年第一季推出搭載Snapdragon處理器的掌機

僅此一天！Facebook確定以線上形式舉辦F8 Refresh開發者大會

「讓走路變得有趣」Niantic攜手任天堂打造《皮克敏》主題新作

相關新聞

Niantic執行長透露目前著手研發的擴增實境眼鏡裝置

在2019年的Qualcomm Snapdragon Summit大會中，Niantic透露將與Google攜手合作打造以Snapdragon XR2 5G運算平台為基礎的擴增實境眼鏡裝置，而稍早由執行長John Hanke於個人Twitter頁面透露消息，更進一步呈現Niantic正在研發的擴增實境眼鏡裝置部分樣貌。

Netflix今年至少有40部動畫作品上架 包含極道主夫、惡靈古堡等作品改編內容

從2017年宣布擴大收錄動畫內容後，Netflix在過去幾年內也確實增加許多日本動畫電影、影集，甚至也與日本動畫業者深入合作，讓許多著名動畫作品以原創系列 (Original Series)形式再次推出新內容。而在稍早於東京舉辦的AnimeJapan 2021 Expo裡，Netflix更一口氣宣布將會在今年內上架超過40部動畫作品，相比過往上架數量規模多了不少。

遊戲裡也看得到？長賜號堵塞蘇伊士運河登上微軟《模擬飛行》

長榮海運的貨櫃輪「長賜號」（ever given）上週 23 日在埃及蘇伊士運河擱淺，造成雙向航道塞住讓全球貨運延誤；而微軟《模擬飛行》最新更新內容裡也加入這番場景。

LINE BANK預計4月對外開放一般民眾申請 公布全新品牌識別設計

日前確認成為台灣第二家獲准經營的純網銀，並且說明預計今年上半年正式提供服務的LINE BANK，稍早公布全新品牌識別設計，將以藍、綠融合色塊作為品牌識別，其中藍色代表金融科技，而綠色則呼應LINE品牌使用代表色。

傳說對決校園聯賽 台中「青年勇士」闖進八強

「2021 ACS（Arena of Valor Campus Series，傳說對決）校園聯賽夏季賽」3月17日至4月...

加上十字按鍵？專利顯示任天堂計畫打造全新Joy-Con控制器

近期關於任天堂即將推出強化版本設計的消息越來越多，而在美國專利與商標局公布內容顯示，任天堂在新款Joy-Con控制器設計有可能增加一組十字按鍵，同時類比搖桿與現行設計相比，將不會明顯突出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。