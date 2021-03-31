Niantic執行長透露目前著手研發的擴增實境眼鏡裝置

在2019年的Qualcomm Snapdragon Summit大會中，Niantic透露將與Google攜手合作打造以Snapdragon XR2 5G運算平台為基礎的擴增實境眼鏡裝置，而稍早由執行長John Hanke於個人Twitter頁面透露消息，更進一步呈現Niantic正在研發的擴增實境眼鏡裝置部分樣貌。

從部分細節來看，Niantic打造的擴增實境眼鏡裝置顯然將貼近一般眼鏡設計，旁邊框架則有Niantic字樣，框架下緣則有疑似麥克風的開孔。

不過，目前很難推測Niantic此款擴增實境眼鏡裝置會以何種形式呈現，另外也尚未有進一步細節透露。

從目前消息來看，Niantic從2017年就開始投入擴增實境眼鏡裝置研發，後來更與Qualcomm合作採用其處理器晶片。但在Niantic說法表示，本身並未計畫打造自有硬體裝置，而是會以參考設計形式提供第三方廠商使用，本身主要還是聚焦在擴增實境應用內容。

在近期消息裡，Niantic宣布與任天堂合作打造以《皮克敏》為主題新作，並且計畫實現「讓行走變得有趣」的目標，合作內容預計會在今年下半年正式推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》