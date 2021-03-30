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長賜號已抵錨地停泊檢修 運河400艘「塞船」估3天半疏通

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遊戲裡也看得到？長賜號堵塞蘇伊士運河登上微軟《模擬飛行》

聯合新聞網 / INSIDE
Photo Credit：Twitter 截圖
Photo Credit：Twitter 截圖

運河過不了，飛行員的視角長什麼樣呢？

長榮海運的貨櫃輪「長賜號」（ever given）上週 23 日在埃及蘇伊士運河擱淺，造成雙向航道塞住讓全球貨運延誤；而微軟《模擬飛行》最新更新內容裡也加入這番場景。

Microsoft 執行長薩蒂亞・納德拉（ Satya Nadella）的技術顧問 Mat Velloso 在推特上發出一段 Tiktok 的短影片呈現出遊戲畫面，飛行員體驗沿著運河飛行的客機駕駛艙的視野，機長向乘客廣播說道：「這是我們世界上大多數貿易和貨輪通過的地方。」

接著機長發現被卡住的船，也就是蘇伊士運河上的長賜號並告訴乘客繫好安全帶，他說：看來他們遇到大麻煩了。

去年，《模擬飛行》在睽違 13 年之後重新推出，包含全球 37,000 個機場、200 萬個城市、15 億棟建築物。除此以外，更應用了最新的雲端和人工智慧技術，透過微軟自己的 Bing Map 呈現全球衛星畫面和城市建模資料庫，加上 Azure AI 引擎進行細部調整，是一套完整的全球地景模擬系統。

引發全世界關注的卡船事件近日除了成為世界各地衛星爭相拍照大卡的地點、開發者開創追蹤網站，就連微軟《模擬飛行》（Microsoft Flight Simulator）都將加入這次的「大排長榮」，將長賜號蘇伊士運河擱淺作為新的景點，不過事實上這是網友的 mod，在遊戲中並沒有即時更新卡船動態。

根據估計，運河封閉下每小時貿易損失達 4 億美元（約新台幣 114 億元）相當每日約損失 96 億美元，關於脫困進度，長榮海運官方昨日發布聲明說，長賜號的脫困作業，已經挖除 2 萬多噸的泥沙，船艏卡住土堤的情況開始鬆動，船艉泥沙也已清除完畢，主機俥葉及舵板皆可正常運作，有助貨輪擺脫擱淺狀態後儘快離開事故現場，讓運河恢復正常作業。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘇伊士運河 長榮 微軟

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