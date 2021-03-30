Netflix今年至少有40部動畫作品上架 包含極道主夫、惡靈古堡等作品改編內容

從2017年宣布擴大收錄動畫內容後，Netflix在過去幾年內也確實增加許多日本動畫電影、影集，甚至也與日本動畫業者深入合作，讓許多著名動畫作品以原創系列 (Original Series)形式再次推出新內容。而在稍早於東京舉辦的AnimeJapan 2021 Expo裡，Netflix更一口氣宣布將會在今年內上架超過40部動畫作品，相比過往上架數量規模多了不少。

而預計在Netflix上架的全新動畫作品，包含《終末的女武神》、《極道主夫》，以及先前已經確認的《惡靈古堡》、《刺客教條》和《魔鬼終結者》也確定會在今年內登上Netflix服務平台。

另外，由動畫公司MAPPA製作，美國動畫師LeSean Thomas負責執導，並且以日本戰國時代為背景的歷史動畫《武士彌助》 (Yasuke)，日前也確定會在4月29日登上Netflix。接下來在5月27日則會推出由《攻殼機動隊2》編劇Justin Leach創作，並且由《鋼之鍊金術師》導演入江泰浩執導，敘述機器人撫養人類最後一名孩童的《伊甸》 (Eden)。

相比迪士尼將諸多作品回收，並且透過Disney+吸引觀看人潮，Netflix目前不僅期望透過原創系列作品吸引更多使用人數，同時也計畫透過動畫作品吸引更多用戶族群，甚至也與日本動畫業者持續深入合作，藉此佈局亞洲市場。

不過，在亞馬遜、Sony目前也同樣藉由動畫作品吸引觀看人潮情況下，Netflix是否能藉由動畫作品吸引更多人使用，顯然還是要看挑選收錄的動畫作品強度是否足夠。

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