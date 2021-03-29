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LINE BANK預計4月對外開放一般民眾申請 公布全新品牌識別設計

聯合新聞網 / 楊又肇

日前確認成為台灣第二家獲准經營的純網銀，並且說明預計今年上半年正式提供服務的LINE BANK，稍早公布全新品牌識別設計，將以藍、綠融合色塊作為品牌識別，其中藍色代表金融科技，而綠色則呼應LINE品牌使用代表色。

依照LINE BANK說明，採用沉穩又清新的兩種顏色，意味攜手合作、值得信賴的好朋友，同時也象徵LINE即將推出值得信賴的全新創新金融服務。

此外，LINE BANK也說明全新品牌識別，象徵持續邁向創新的未來發展，更宣示LINE Bank品牌的核心價值聚焦在群體、人際、創新及生態圈。

在先前說明中，LINE BANK透露未來也會規劃發行LINE BANK信用卡，至於包含保險、投資相關業務則不會包含在第一階段上線提供項目，但不排除串接更多第三方服務，或是本身扶植新創項目，同時也會針對跨境交易業務進行研擬，只是初期預期暫時不會提供此項服務。

目前LINE BANK服務已經從3月24日開始進行試營運，首波先透過邀請制開放LINE集團旗下3家公司在台灣員工，總計約700多人參加試用，預計最快會在今年4月下旬對外開放一般用戶申請試用，並且預告將會有驚喜上線。

除了LINE BANK，目前樂天國際銀行也已經在日前獲准經營，同時也已經將服務上線且對外開放申請。不過，隸屬台灣「國家隊」的將來銀行卻始終無法取得經營執照，同時包含總經理劉奕成、資深副總莊瑞德相繼離職，使得將來銀行在正式提供服務前，似乎有不少問題必須解決。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE 品牌 信用

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