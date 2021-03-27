快訊

3國新增確診數創單日新高 墨西哥死亡人數飆破20萬人

大陸新疆棉風暴 謝金河：又創造了台灣供應鏈一次機會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加上十字按鍵？專利顯示任天堂計畫打造全新Joy-Con控制器

聯合新聞網 / 楊又肇

近期關於任天堂即將推出強化版本設計的消息越來越多，而在美國專利與商標局公布內容顯示，任天堂在新款Joy-Con控制器設計有可能增加一組十字按鍵，同時類比搖桿與現行設計相比，將不會明顯突出。

不過，從設計專利內容來看，原本配置的四個獨立按鍵被更改為兩個，同時也取消原本位於上方的「-」按鍵，其餘部分則與現有Joy-Con沒有什麼差別。

目前不確定任天堂是否會以此專利打造全新Joy-Con控制器，但從側面機構設計來看，顯然能直接用於既有Nintendo Switch

在此之前，市場傳聞指稱Nintendo Switch強化版本依然會維持採用7吋螢幕與720P顯示解析度規格，但會換上三星提供全貼合OLED螢幕，並且採用升級款Tegra處理器，同時將可透過DLSS技術讓顯示畫質提高至4K解析度。

▲新款Joy-Con控制器可能加上十字按鍵，同時按鍵部分則減少兩個
▲新款Joy-Con控制器可能加上十字按鍵，同時按鍵部分則減少兩個

▲現行Nintendo Switch搭配Joy-Con控制器配件並未具備十字按鍵，並且配置四組按鍵
▲現行Nintendo Switch搭配Joy-Con控制器配件並未具備十字按鍵，並且配置四組按鍵

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 任天堂 Switch

延伸閱讀

競標已超過30萬美金！ 「超級瑪利歐」古董卡匣有望打破電玩拍賣紀錄

任天堂透露以自製模擬器、深度學習技術打造《超級瑪利歐3D收藏輯》

「讓走路變得有趣」Niantic攜手任天堂打造《皮克敏》主題新作

任天堂軟硬並進 搶遊戲商機

相關新聞

加上十字按鍵？專利顯示任天堂計畫打造全新Joy-Con控制器

近期關於任天堂即將推出強化版本設計的消息越來越多，而在美國專利與商標局公布內容顯示，任天堂在新款Joy-Con控制器設計有可能增加一組十字按鍵，同時類比搖桿與現行設計相比，將不會明顯突出。

任天堂透露以自製模擬器、深度學習技術打造《超級瑪利歐3D收藏輯》

前身為Mobiclip的任天堂歐洲研究與開發部門 (Nintendo European Research & Development,NERD)近期撰文說明，透露針對《超級瑪利歐》35週年打造的《超級瑪利歐3D收藏輯》 (Super Mario 3D All-Stars)用上了任天堂自製的Nintendo GameCube模擬器技術，同時也使用深度學習技術讓遊戲畫質提升。

《戰艦世界：傳奇》推出愚人節企劃！上外太空指揮船艦攻打侵略者

在今年度的愚人節尚未到來之前，Wargaming就已經先準備好今年度的愚人節活動企劃，將在家用主機版《戰艦世界：傳奇》推出「恆星碰撞」遊戲模式，讓玩家前進外太空！

高通傳正研發「類Switch」安卓遊戲主機 號稱可支援5G

科技網站Android Police和安卓開發者論壇XRA總編輯Mishaal Rahman爆料，美國晶片製造商高通（Q...

挑戰Clubhouse聊天室熱潮？Facebook計畫增加類似新功能

除了Twitter推出名為「音訊空間」的功能，Facebook也計畫打造類似功能，藉由僅有語音內容的線上直播服務挑戰Clubhouse帶動使用熱潮。

預期售價曝光 Qualcomm傳於2022年第一季推出搭載Snapdragon處理器的掌機

相關消息指稱，Qualcomm最快在2022年第一季推出以Android作業系統打造的掌上型遊戲機，同時外型設計將與任天堂推出的Nintendo Switch相仿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。