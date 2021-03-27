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加上十字按鍵？專利顯示任天堂計畫打造全新Joy-Con控制器
近期關於任天堂即將推出強化版本設計的消息越來越多，而在美國專利與商標局公布內容顯示，任天堂在新款Joy-Con控制器設計有可能增加一組十字按鍵，同時類比搖桿與現行設計相比，將不會明顯突出。
不過，從設計專利內容來看，原本配置的四個獨立按鍵被更改為兩個，同時也取消原本位於上方的「-」按鍵，其餘部分則與現有Joy-Con沒有什麼差別。
目前不確定任天堂是否會以此專利打造全新Joy-Con控制器，但從側面機構設計來看，顯然能直接用於既有Nintendo Switch。
在此之前，市場傳聞指稱Nintendo Switch強化版本依然會維持採用7吋螢幕與720P顯示解析度規格，但會換上三星提供全貼合OLED螢幕，並且採用升級款Tegra處理器，同時將可透過DLSS技術讓顯示畫質提高至4K解析度。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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