Sony確認《對馬戰鬼》將拍攝遊戲改編電影

索尼互動娛樂證實，打造《對馬戰鬼》 (Ghost of Tsushima)的Sucker Punch Productions將與索尼影業合作，預計由

Sucker Punch Productions公布與Sony Pictures合作，將由曾執導拍攝《捍衛任務》系列與《猛禽小隊：小丑女大解放》等電影作品，同時本身也是演員身分的Chad Stahelski拍攝遊戲改編電影。

電影將以《對馬戰鬼》描述故事為基礎，呈現主角境井仁手執武士刀化身戰鬼保衛家鄉心境，同時也將透過電影畫面重現歷史戰役場景。

同時，索尼互動娛樂也宣布《對馬戰鬼》自推出以來已經在全球銷售累積超過650萬套，其中半數玩家已經完成通關。換算之下，意味在《對馬戰鬼》遊戲中的蒙古大軍已經被趕出對馬島約325萬次。

在此之前，索尼互動娛樂也確認由英國演員湯姆霍蘭德 (Tom Holland)演出的《秘境探險》真人版電影，將會在明年2月11日上映 (註)。

而就日前索尼影業董事長暨執行長Tony Vinciquerra透露，未來至少會有以PlayStation遊戲為基礎製作的三部電影，以及七部電視劇內容準備推出，其中包含已經開始拍攝的《秘境探險》真人版電影，以及《最後生還者》真人電視影集，此次公布的《對馬戰鬼》也成為索尼互動娛樂遊戲改編電影作品之一。

註：原訂會在今年7月15日上映，但因為疫情影響延後。

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