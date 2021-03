挑戰Clubhouse聊天室熱潮？Facebook計畫增加類似新功能

除了Twitter推出名為「音訊空間」的功能,Facebook也計畫打造類似功能,藉由僅有語音內容的線上直播服務挑戰Clubhouse帶動使用熱潮。

工程人員Alessandro Paluzzi於個人Twitter透露,在近期的Android版Facebook App中,發現可開啟線上聊天室的全新選項,其中更可對應最多50人一同上線,並且支援視訊或語音通話。

不過,與Clubhouse採任何使用者都能加入聊天室聆聽情況,Facebook此項功能則提供不同隱私設定,讓使用者能依照需求設定聊天室公開狀態,或是以隱匿方式進行線上聊天。

至於介面也與Clubhouse服務相近,同樣區分聊天室主持人、講者,以及聽眾,而使用者也能透過Facebook頭像代表個人。

依照TechCrunch網站報導指稱,Facebook在後續證實確實著手測試此項功能,但目前並未計畫讓此項功能對外開放使用,僅表示仍在評估階段。

#Facebook is working on audio rooms 👀



ℹ️ The feature appears to be in an early state of development, the UI is just a mockup at the moment. pic.twitter.com/vCBN7MCB6r