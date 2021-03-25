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挑戰Clubhouse聊天室熱潮？Facebook計畫增加類似新功能

聯合新聞網 / 楊又肇
▲(圖／擷自Alessandro Paluzzi個人Twitter頁面)
▲(圖／擷自Alessandro Paluzzi個人Twitter頁面)

除了Twitter推出名為「音訊空間」的功能，Facebook也計畫打造類似功能，藉由僅有語音內容的線上直播服務挑戰Clubhouse帶動使用熱潮。

工程人員Alessandro Paluzzi於個人Twitter透露，在近期的Android版Facebook App中，發現可開啟線上聊天室的全新選項，其中更可對應最多50人一同上線，並且支援視訊或語音通話。

不過，與Clubhouse採任何使用者都能加入聊天室聆聽情況，Facebook此項功能則提供不同隱私設定，讓使用者能依照需求設定聊天室公開狀態，或是以隱匿方式進行線上聊天。

至於介面也與Clubhouse服務相近，同樣區分聊天室主持人、講者，以及聽眾，而使用者也能透過Facebook頭像代表個人。

依照TechCrunch網站報導指稱，Facebook在後續證實確實著手測試此項功能，但目前並未計畫讓此項功能對外開放使用，僅表示仍在評估階段。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播 Facebook Clubhouse

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