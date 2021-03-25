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預期售價曝光 Qualcomm傳於2022年第一季推出搭載Snapdragon處理器的掌機

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，Qualcomm最快在2022年第一季推出以Android作業系統打造的掌上型遊戲機，同時外型設計將與任天堂推出的Nintendo Switch相仿。

Qualcomm此款掌上型遊戲機同樣搭載觸控螢幕，左右也配置類似Joy-Con的控制器配件，並且配置6000mAh電池容量，並且支援電池快充技術，內部則搭載符合Elite Gaming設計的Snapdragon處理器，連線部分則預期會加入支援5G連網，藉此對應各類串流遊戲服務、串流影音服務使用需求。

此外，此款掌上型遊戲機也支援將左右控制器拆卸使用，並且可透過外接方式使用大尺寸螢幕顯示遊戲畫面，另外也能透過記憶卡擴充儲存容量，至於作業系統則會搭載新版Android 12，同時將搭配使用客製化操作介面，可透過Google Play Store下載遊戲內容，或是透過連網方式遊玩串流遊戲。

而相關消息更透露Qualcomm希望能與EPIC Games合作遊戲內容，另一方面也計畫擴建自有內容，藉此推動以Snapdragon處理器打造遊戲主機的設計模式。

不過，目前還無法確認此項設計是否直接採用手機搭載處理器，或是使用客製化處理器，但預期會將目標售價控制在300美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Qualcomm

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