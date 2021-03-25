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《戰艦世界：傳奇》推出愚人節企劃！上外太空指揮船艦攻打侵略者

聯合新聞網 / 楊又肇

在今年度的愚人節尚未到來之前，Wargaming就已經先準備好今年度的愚人節活動企劃，將在家用主機版《戰艦世界：傳奇》推出「恆星碰撞」遊戲模式，讓玩家前進外太空

從即日起至4月12日，玩家可在「恆星碰撞」遊戲模式指揮三艘太空飛船捍衛宇宙，分別為強而有力的主力戰艦Alldestroyer、多功能巡洋艦Galaxy，以及高速驅逐艦Rover。

另外，搭配三艘太空飛船的三名指揮官，分別為指揮主力戰艦Alllustroyer的John Luke Pickup，指揮巡洋艦Galaxy的Shelly Beapley，以及指揮驅逐艦Rover的Space Fishy，並且個別具備全面升級技能與突出的個人能力。

每場戰鬥將由九名玩家及大批侵略者爭奪系統掌控權，玩家化身艦長成為最後一艘存活的戰艦，或是順利掌控佔領圈才算獲勝。

而在作戰中獲得的星際籌碼，將可用於解鎖各種戰艦的永久迷彩，並且能將這次推出的活動指揮官加入收藏，另外也包含諸多以恆星碰撞為主題的迷彩、物品，以及罕見的加值驅逐艦「雪風」 (Yukikaze)。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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