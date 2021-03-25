任天堂透露以自製模擬器、深度學習技術打造《超級瑪利歐3D收藏輯》

前身為Mobiclip的任天堂歐洲研究與開發部門 (Nintendo European Research & Development,NERD)近期撰文說明，透露針對《超級瑪利歐》35週年打造的《超級瑪利歐3D收藏輯》 (Super Mario 3D All-Stars)用上了任天堂自製的Nintendo GameCube模擬器技術，同時也使用深度學習技術讓遊戲畫質提升。

依照任天堂歐洲研究與開發部門說明，在《超級瑪利歐3D收藏輯》中收錄的三款遊戲《超級瑪利歐64》、《超級瑪利歐陽光》和《超級瑪利歐銀河》，由於最早是在Nintendo 64推出，即便是後來在Nintendo GameCube平台推出的《超級瑪利歐陽光》，畫質依然維持在480P解析度，若直接套用在Nintendo Switch則會有明顯鋸齒邊緣出現。

因此，協助《超級瑪利歐3D收藏輯》設計團隊移植作業的任天堂歐洲研究與開發部便使用內部自行打造模擬器，讓三款《超級瑪利歐》3D遊戲能順利在Nintendo Switch執行運作，並且透過深度學習方式讓畫質以高解析度規格呈現，並且支援目前主流的16:9顯示比例，另外也能透過Nintendo Switch相容控制器操作。

而依照任天堂歐洲研究與開發部說明，此次移植作業最大挑戰是透過模擬器方式，藉此模擬Nintendo GameCube平台搭載的處理器設計，分別包含由IBM以PowerPC架構打造的Gekko CPU，以及當時由任天堂與ArtX合作打造的GPU。

因應《超級瑪利歐》35週年打造的《超級瑪利歐3D收藏輯》從去年9月18開放銷售，分別推出實體及數位版本，任天堂預計開放銷售至今年3月31日為止，之後就不再提供，但購買數位版本的玩家日後依然可透過Nintendo eShop重新下載。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》