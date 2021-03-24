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玩輸遊戲就罵隊友「菜雞」 亞洲統神慘被日本官方「永久停權」

聯合新聞網 / 綜合報導
「亞洲統神」張嘉航近日在日本伺服器遊玩「英雄聯盟」時出言辱罵隊友，慘遭日本官方永久停權。圖擷自IG @godtoneasia
「亞洲統神」張嘉航近日在日本伺服器遊玩「英雄聯盟」時出言辱罵隊友，慘遭日本官方永久停權。圖擷自IG @godtoneasia

知名遊戲實況主「亞洲統神」張嘉航因獨特的說話風格吸引大批粉絲，近日他改到日本伺服器遊玩「英雄聯盟」，但才短短1個月就因辱罵隊友而慘遭日本官方「永久停權」。

根據網友在《遊戲大亂鬥》的貼文，統神玩「英雄聯盟」日服才短短1個月時間，就以66%的勝率登上鑽石等級，但他21日直播遊玩時卻以超慘成績戰敗，他忍不住怒火向隊友開砲「2trash（2個垃圾）」、「noob（菜雞）」、「shut your dog mouth plz（拜託閉上你的狗嘴）」等污辱性字眼。

隨後統神疑似被隊友檢舉，在準備進入下一場遊戲時，系統跳出停權通知，遊戲也被強制關閉，他再度嘗試登入遊戲還一邊喃喃自語地說「我又沒怎樣」，但可惜登入後被系統告知遊戲帳號「林檎ファン」被永久停權了，這名網友語帶嘲諷地形容「自此，統神為時一個多月的異國之旅在此畫下終點」。

許多網友們看了也紛紛大笑，「啊不是說日服實力水準最高？」、「這下可以回台服繼續奮鬥了」、「這就是欠BAN」、「日服處理的真快啊」、「還我『林檎ファン』」。

「亞洲統神」張嘉航近日在日本伺服器遊玩「英雄聯盟」時出言辱罵隊友，慘遭日本官方永久停權。圖擷自《遊戲大亂鬥》
「亞洲統神」張嘉航近日在日本伺服器遊玩「英雄聯盟」時出言辱罵隊友，慘遭日本官方永久停權。圖擷自《遊戲大亂鬥》

日本 直播 張嘉航 英雄聯盟

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