微軟證實將Xbox Live名稱調整為Xbox network 服務暫時不變

過去隨著微軟Xbox線上服務使用長達18年的Xbox Live，接下來由微軟確認將會更名為Xbox network。

依照微軟向The Verge網站回應說法，表示未來將以Xbox network作為基礎的Xbox線上服務使用名稱，藉此與Xbox Live Gold付費會員服務作更明顯區隔。

去年8月默默更換Xbox Game Pass品牌標誌，同時也取消12個月的Xbox Live Gold訂閱選項，造成不少玩家猜測微軟計畫將Xbox Live Gold訂閱服務與Xbox Game Pass整合，並且僅保留後者。

不過，微軟當時強調不會終止Xbox Live Gold訂閱服務，同時也不會將Xbox Live服務更名，但目前卻著手準備將Xbox Live服務名稱更換為Xbox network，或許接下來確實會將Xbox Live Gold訂閱服務與Xbox Game Pass合併，藉此增加玩家付費訂閱誘因。

由於過去不少遊戲要使用多人連線遊玩功能時，必須同時付費訂閱Xbox Live Gold服務，才能透過微軟網路平台資源連線，但是在後來微軟開放玩家可在未訂閱Xbox Live Gold服務情況，即可遊玩基本免費 (free to play)遊戲內容，同時也持續推廣結合Xbox Live Gold服務項目的Xbox Game Pass Ultimate，似乎都顯示微軟計畫慢慢取消Xbox Live Gold服務。

但在目前微軟對外聲明內容中，依然表示現階段除了調整Xbox Live名稱，其他服務內容並未作調整。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》