「讓走路變得有趣」Niantic攜手任天堂打造《皮克敏》主題新作
Niantic宣布再次與任天堂合作，將以任天堂旗下作品角色《皮克敏》 (Pikmin)為主題，打造全新運用擴增實境技術的遊戲內容。
此次合作遊戲作品將會在今年下半年推出，並且將由Niantic於2018年4月於日本東京成立開發團隊製作。
目前Niantic尚未透露具體遊玩內容，但強調會是希望實現「讓行走變得有趣」的目標，並且說明將與任天堂締結深度合作關係，透過擴增實境技術應用與任天堂角色內容吸引玩家。
而負責製作此款遊戲的Niantic Tokyo Studio負責人野村達雄稍早則透過Twitter表示，此款作品不會是眾人想像的「《皮克敏》GO」，將會以特殊玩法提供遊玩。
在公布新作消息後，目前Niantic也已經開放預先登記網頁，讓玩家可以預先註冊。
《皮克敏》系列遊戲是由瑪利歐之父宮本茂設計，玩家可在遊戲中指揮一群植物般生物「皮克敏」，並且在遊戲中收集道具、破壞障礙，或是與巨大怪物戰鬥，因此在與Niantic合作新作也可能會包含這些遊玩元素，並且加入配合行走的操作體驗。
やっと発表出来ました！Nianticと任天堂が一緒に作ってるピクミンと一緒に歩くことを楽しくする、少し変わったアプリです。「ピクミンGO」ではないです😅 https://t.co/zgRGFORA91— Tatsuo Nomura/野村達雄 (@nomtats) March 23, 2021
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言