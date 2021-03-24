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「讓走路變得有趣」Niantic攜手任天堂打造《皮克敏》主題新作

聯合新聞網 / 楊又肇

Niantic宣布再次與任天堂合作，將以任天堂旗下作品角色《皮克敏》 (Pikmin)為主題，打造全新運用擴增實境技術的遊戲內容。

此次合作遊戲作品將會在今年下半年推出，並且將由Niantic於2018年4月於日本東京成立開發團隊製作。

目前Niantic尚未透露具體遊玩內容，但強調會是希望實現「讓行走變得有趣」的目標，並且說明將與任天堂締結深度合作關係，透過擴增實境技術應用與任天堂角色內容吸引玩家。

而負責製作此款遊戲的Niantic Tokyo Studio負責人野村達雄稍早則透過Twitter表示，此款作品不會是眾人想像的「《皮克敏》GO」，將會以特殊玩法提供遊玩。

在公布新作消息後，目前Niantic也已經開放預先登記網頁，讓玩家可以預先註冊。

《皮克敏》系列遊戲是由瑪利歐之父宮本茂設計，玩家可在遊戲中指揮一群植物般生物「皮克敏」，並且在遊戲中收集道具、破壞障礙，或是與巨大怪物戰鬥，因此在與Niantic合作新作也可能會包含這些遊玩元素，並且加入配合行走的操作體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 日本

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