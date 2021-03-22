「動物森友會」發售一年仍熱賣 日媒曝任天堂長銷關鍵

任天堂遊戲「集合啦！動物森友會」自2020年3月20日發售至今已超過一年，然而動森不只是2020年最暢銷的遊戲之一，如今更仍在市場中榜上有名，有日本媒體分析動森熱賣的原因。

根據日本媒體「マネー現代」報導，根據電玩雜誌「Fami通」3月8日至3月14日的日本銷量數據顯示，動森在這週內賣出了約一萬份遊戲片，仍在全遊戲中佔據排行第八的位置。而由任天堂公布的報表來看，動物森友會在2020年便已經在全球出貨了3118萬套左右。究竟動物森友會為何會如此「暢銷」與「長銷」，便成為值得探討的議題。

媒體分析，如今動森雖已發售超過一年，有許多玩家早已不像當初一樣熱衷，但是任天堂至今仍持續在更新遊戲，不時仍會吸引玩家回鍋。例如在今年三月推出與超級瑪利歐聯名的相關內容，就讓不少玩家覺得「既然有瑪利歐那再來玩一下好了」而重啟遊戲。

由於動森玩家的基數大，就算只有十分之一的人回鍋，數量也是相當可觀，並且能夠持續帶動話題。媒體指出，有些意見可能會認為，重度玩家喜歡不斷購入新遊戲，所以遊戲公司要賺錢，應該要以推出續作為優先考量。然而任天堂switch的消費者階層來看，並非每一位都是追求最新遊戲的重度玩家，因此沒有這麼做。

反而是對較輕度玩家來說，會覺得都有免費的手遊，還花一千多塊買一片遊戲、甚至是遊戲主機是否划算。所以動森不斷的進行更新，也是讓這類玩家覺得遊戲內容足夠充實，願意買得下手，從而擴大了遊戲客群。

除了遊戲本身熱銷，動森還有推出能召喚村民等功能的「動物森友會amiibo卡」，讓玩家可以增進遊戲體驗或收藏之用，帶動動森整體的利潤收入。媒體認為，未來任天堂會如何利用這股「動森熱」打下的基礎進行發展，將是值得關注的事。