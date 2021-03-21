Square Enix確認去年公布的《雅西亞計畫》 將以《Forspoken》為正式名稱

去年配合PlayStation 5遊戲陣容公布的《雅西亞計畫 (Project Athia)》，稍早由Square Enix確認將以《Forspoken》 (暫譯：魔咒之地)作為遊戲作品正式名稱。

《Forspoken》是由Square Enix全新工作室Luminous Productions製作，玩家將扮演名為Frey Holland的現代女性，在名為「雅西亞」 (Athia)的世界中運用魔法存活。

而Frey Holland將由參與新版《霹靂嬌娃》演出的Ella Balinska擔任配音，同時協助遊戲中的人物角色動作捕捉。Luminous Productions表示，將會透過先進技術與藝術創作，打造前所未有的遊戲體驗，而《Forspoken》將會以PlayStation 5硬體效能為基礎打造遊戲，藉此發揮更高運算應用表現。

除了對應PlayStation 5，《Forspoken》也將推出Windows PC平台版本，預計在2022年推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》