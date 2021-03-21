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8位堂推出新款藍牙控制手把 可透過背後增加按鍵對應更多操作組合
8位堂 (8BitDo)宣布推出新款藍牙無線控制手把Pro 2，基本上是以前年推出的SN30 Pro+為基礎，但是在控制手把背面增加兩組可自訂功能的按鍵設計。
基本上，Pro外型與先前推出的SN30 Pro+相仿，同樣是以超級任天堂控制手把為基礎設計，並且加入更方便拿持的延伸握把，一樣對應「A」、「A」、「A」、「A」，以及「L」、「R」、「L1」、「L2」，另外也配置左右類比搖桿等設計。
而此次在搖桿背面增加的兩組可自訂功能按鍵，則是必須配合Ultimate軟體設定。而原本僅對應Windows及Mac環境使用的Ultimate軟體，後續也推出支援Android與iOS裝置的App版本，因此也能讓Pro 2配合藍牙用於多款Android手機或iPhone、iPad等機種。
此外，Pro 2也具備一組可在三種按鍵定義設定檔作切換的快速鍵，以及可讓Pro 2快速切換對應Nintendo Switch、Android，以及X-input、D-input使用模式的設計，另外也強化握把設計，讓Pro 2持握可更穩。
目前Pro 2將以50美元價格提供預購，預計在4月12日開放出貨。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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