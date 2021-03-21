Gamescom 2021將以線上及實體活動形式舉辦 預計8月25日展開

去年度的Gamescom 2020因為疫情改為線上形式舉辦後，主辦單位Koelnmesse稍早宣布今年預計在8月下旬舉辦的Gamescom 2021將會以線上及實體活動形式展開。

由於目前疫情仍未有明顯好轉情況，在許多因素仍無法預先確定之下，Koelnmesse雖然先訂下將於8月25日至29日間舉辦Gamescom 2021，並且以混合形式舉辦此次電玩展會活動，但強調活動仍可能因後續變因而作調整，甚至也透露考量防疫政策與安全防護需求，展區場地使用情況可能無法與過往相比，因此並非所有業者都能順利參與此次展會活動。

不過，Koelnmesse表示將會盡可能保留過往在Gamescom展會期間舉辦的前夜秀、遊戲相關工作坊，以及電競賽事與角色扮演展秀活動，而商業交流部分則會透過不同展區展出，並且配合線上互動方式讓海外地區買家也能順利洽談商業交易與合作。

目前在歐洲境內展區，包含MWC 2021、IFA 2021，以及此次發出聲明的Gamescom 2021都會以實體活動搭配線上展出形式舉辦，即便目前仍有疫情影響上的考量，同時也有不少潛在健康安全風險問題，以及跨境人士參展必須事先完成隔離等考量，不少展會主辦單位多半認為藉由實體活動較能吸引眾多關注，並且產生實際商業交流結果。

只是在目前疫情持續影響之下，即便主辦單位強調展會活動將以最高防疫措施與健康安全形式舉辦，顯然還是會讓不少廠商、業者再三思考是否有必要參展。

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