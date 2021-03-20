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Xbox市場行銷主管暗示 Project xCloud將轉為正式版本

聯合新聞網 / 楊又肇

Xbox市場行銷主管Aaron Greenberg稍早在個人Twitter公布照片，透露對應Windows PC使用的Project xCloud串流遊戲服務可能準備對外開放消息。

從Aaron Greenberg公布照片內容，顯示Xbox部門負責人Phil Spencer正以Surface Pro X連接Xbox無線控制手把，並且以串流方式遊玩《天命2》 (Destiny 2)，似乎透露對應Windows PC使用的Project xCloud串流遊戲服務即將推出。

目前微軟已經針對Xbox平台的Xbox Game Pass Ultimate訂閱服務提供測試版串流遊戲功能，讓使用者能透過Xbox主機、Android裝置以串流形式遊玩遊戲，而對應Windows PC及網頁形式遊玩模式則處於前期測試階段。

而透過此次預熱，或許也暗示微軟接下來準備讓目前仍處於測試階段的Project xCloud成為正式版本，同時也預期可透過網頁版服務讓iOS裝置也能使用此項串流遊戲服務。

在先前說明中，微軟也透露Project xCloud將會在台灣地區開放使用，但具體細節則尚未確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Xbox 串流遊戲

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