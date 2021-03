Xbox市場行銷主管暗示 Project xCloud將轉為正式版本

Xbox市場行銷主管Aaron Greenberg稍早在個人Twitter公布照片,透露對應Windows PC使用的Project xCloud串流遊戲服務可能準備對外開放消息。

從Aaron Greenberg公布照片內容,顯示Xbox部門負責人Phil Spencer正以Surface Pro X連接Xbox無線控制手把,並且以串流方式遊玩《天命2》 (Destiny 2),似乎透露對應Windows PC使用的Project xCloud串流遊戲服務即將推出。

目前微軟已經針對Xbox平台的Xbox Game Pass Ultimate訂閱服務提供測試版串流遊戲功能,讓使用者能透過Xbox主機、Android裝置以串流形式遊玩遊戲,而對應Windows PC及網頁形式遊玩模式則處於前期測試階段。

而透過此次預熱,或許也暗示微軟接下來準備讓目前仍處於測試階段的Project xCloud成為正式版本,同時也預期可透過網頁版服務讓iOS裝置也能使用此項串流遊戲服務。

在先前說明中,微軟也透露Project xCloud將會在台灣地區開放使用,但具體細節則尚未確認。

11/ If you ever wonder what Phil does while waiting for his plane, he is always streaming his Xbox games to whatever device he has with him on the go! #XBOSS 💚🙅🏼‍♂️🎮 pic.twitter.com/6zP2WgAXER