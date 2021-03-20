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Sony協同電競創投業者RTS 共同收購全球最大規模格鬥賽事活動「EVO」

聯合新聞網 / 楊又肇

Sony宣布，將與背後由包含Endeavor集團等資助的電競創投業者RTS合作，共同收購全球最大規模格鬥賽事活動「EVO」 (Evolution Championship Series)。

「EVO」是由 Tom "inkblot" Cannon，以及Tony "Ponder" Cannon兄弟在內成員於1996年創立，最早是以《Super Street Fighter II Turbo》，以及《Street Fighter Alpha 2》進行40人規模賽事呈現，當時賽事名稱是以「Battle by the Bay」 (3B)為稱，並且選在加州森尼韋爾舉辦。

直到2002年，賽事活動移師內華達州拉斯維加斯舉辦，才開始將名稱改為「Evolution Championship Series」，並且使用目前簡稱「EVO」。

此次由Sony透過旗下索尼互動娛樂，連同Endeavor集團旗下RTS共同買下「EVO」，預期將使賽事能獲取更大資源，同時也能擴大賽事活動規模，藉此創造更大電競活動內容經濟效益。

在被收購後，「EVO」依然會維持以格鬥賽事形式舉辦，同時Tom Cannon及Tony Cannon兄弟將會扮演賽事背後顧問，並且確保「EVO」賽事舉辦形式。

去年受到疫情影響，使得去年的EVO 2020賽事調整為線上形式舉辦，但後續卻因為共同創辦人暨執行長Joey Cuellar傳出有性騷擾及戀童醜聞，因此官方在後續發出聲明表示解除Joey Cuellar所有職務，同時也宣布不再與Joey Cuellar合作。不過，原本規劃以線上形式舉辦的EVO 2020賽事，後來也因為醜聞關係停辦。

而今年恢復舉辦的EVO 2021同樣會以線上形式舉辦，預計在8月6日至8日，以及8月13日至15日期間舉辦，並且將以免費形式開放北美、歐洲、亞洲及拉丁美洲地區玩家參加，同時比賽使用遊戲將包含萬代南夢宮推出的《鐵拳7》、卡普空推出的《Street Fighter V: Champion Edition》，以及華納兄弟遊戲推出的《Mortal Kombat 11 Ultimate》，另外則包含Arc System Works推出的《Guilty Gear -Strive-》。

至於Sony入主「EVO」賽事活動之後，未來是否也會藉此擴大投入格鬥遊戲市場發展，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

格鬥賽 Sony 電競

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