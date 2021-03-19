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Sony公布新一代VR控制器 導入DualSense無線控制器觸覺應用

聯合新聞網 / 楊又肇

日前透露將打造新一代PlayStation VR虛擬實境頭戴裝置後，Sony稍早更公布全新VR控制器配件，外型幾乎與Oculus Rift對應控制器相仿，並且整合DualSense無線控制器觸覺應用技術，讓使用者能有更深層互動感受。

相較過往以PlayStation Move作為PlayStation VR手部操作媒介，此次展示的VR控制器強調結合DualSense無線控制器觸覺應用技術，讓使用者能在虛擬實境中有更真實互動。

同時，球狀設計也能讓使用者更自然持握，同時能有更高操作自由度，而Sony也表示在設計新款控制器時納入人體工學，讓控制器能更舒適持握，同時也針對不同手掌尺寸使用者進行測試，藉此確保更好的平衡配重。

在設計中，左右控制器也搭載自適應扳機按鈕，可在按壓時增加觸感張力，與DualSense控制器的設計類似，另外也會配合遊戲內容提供更真實的振動觸覺，甚至在大拇指、食指或中指未在區域內做出按壓動作情況下，控制器依然會維持偵測手指動作，藉此讓使用者在遊戲中的代表人像雙手可以做出自然動作。

而位於控制器底部的追蹤環則會用於確認當前位置與方向，操作介面部分則在左控制器提供一個類比搖桿、△按鈕與☐按鈕，以及可透過緊握操作諸如撿取動作的「握柄」按鈕，另外也包含板機按鈕及創建按鈕，右控制器則同樣包含一個類比搖桿，以及「握柄」按鈕與板機按鈕，另外則包含X按鈕和○按鈕與選項按鈕。

Sony表示，VR控制器以全新形式打造，藉此對應多元虛擬實境遊戲內容，同時目前將向開發者提供原型設計，藉此協助開發者打造更多對應虛擬實境的遊戲內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony VR

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