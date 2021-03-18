快訊

社工查訪叫不醒 瘦弱街友一早陳屍北市館前路騎樓

陸籍母子與台籍情侶交換機票入境美國 情節精彩不輸諜報片

聽新聞
test
0:00 / 0:00

由Sony投資 前Google Stadia負責人成立全新遊戲工作室

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著Google Stadia團隊確定終止自製遊戲研發工作，進而離開的Jade Raymond，目前已經在加拿大蒙特婁成立名為Haven Studios的全新遊戲工作室，同時確定由索尼互動娛樂資助，未來將協助PlayStation平台打造遊戲作品。

而Jade Raymond表示，實際上在索尼互動娛樂資助成立獨立遊戲工作室，將能確保足夠彈性開發遊戲內容，而索尼互動娛樂全球工作室總裁Hermen Hulst也表示相當自豪地投資Haven Studios，並且看重Jade Raymond日後創作遊戲內容所帶動成效。

在此之前，Jade Raymond曾在Ubisoft、EA等遊戲業者任職，在Google成立Stadia團隊時也加入帶領自製遊戲內容研發，但後續因為Google取消自製遊戲研發計畫，使得Jade Raymond決定決定離開Stadia團隊。

由於過去也曾在Sony體系實習，加上過往在遊戲業發展經驗，因此Sony預期將能藉由Jade Raymond帶領之下，透過Haven Studios打造更吸引玩家目光的遊戲內容。

除了投資Jade Raymond創立的Haven Studios，索尼互動娛樂過去也曾投資小島秀夫成立的Kojima Productions，並且在後續於PlayStation 4平台推出《死亡擱淺》。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony Google

延伸閱讀

Google App抽佣砍半 國內業者：有利開發環境

戳破奇蹟療法 Google封鎖近億則疫情不實廣告

前《刺客教條》製作人成立新遊戲工作室 將為PS打造原創新作

Google NEST Hub更新 加入Soli雷達技術、強化睡眠品質紀錄功能

相關新聞

由Sony投資 前Google Stadia負責人成立全新遊戲工作室

隨著Google Stadia團隊確定終止自製遊戲研發工作，進而離開的Jade Raymond，目前已經在加拿大蒙特婁成立名為Haven Studios的全新遊戲工作室，同時確定由索尼互動娛樂資助，未來將協助PlayStation平台打造遊戲作品。

類人型機器人公司曝光 網：很像恐怖電影出現的東西！

英國媒體《地鐵報》（Metro）報導，俄羅斯新創公司Promobot使用特殊聚合物和3D列印技術為類人型機器人製作超擬真外表，另有其他部門負責建構讓構機器人行動的軟體跟硬體。

《天誅》、《勇者實在太囂張》系列製作人 證實離開SIE JAPAN Studio

過去曾任《天誅》遊戲製作人，並且在索尼電腦娛樂時期便加入，分別參與製作《勇者實在太囂張》系列、《自由戰爭》、《闇魂獻祭》、《血源詛咒》，以及《東京叢林》、《雨》等遊戲的資深遊戲製作人山本正美，稍早也透過個人Twitter證實離開索尼互動娛樂日本工作室 (SIE JAPAN Studio)。

新款Xbox無線耳機開箱！多樣連結模式、對應空間音效與過濾背景雜音通話功能

日前已經宣布將於3月16日在全球市場推出適用於Xbox Series X|S、Xbox One，以及Windows PC與行動裝置的新款Xbox無線耳機，微軟確定將在4月2日於台灣市場推出，建議售價為新台幣2880元 (美國地區售價則是99美元)，筆者預先取得市售版本進行簡單開箱。

暴雪著手招募第一人稱視角射擊遊戲設計人才 將打造全新遊戲作品

暴雪娛樂總裁J. Allen Brack與資深副總裁Allen Adham日前受訪時、透露，將會投入全新作品開發後，暴雪資深設計師Dan John Cox稍早於Twitter分享公司招募資訊，表示將對外招募16名技術人員協助開發尚未公開遊戲內容。

Intel明年推出代號Raptor Lake處理器 將針對遊戲應用強化快取配置

Intel已經確認將會在第一季內推出代號Rocket Lake的第11代Core S系列桌機處理器，日前也預告將會在今年下半年推出代號Alder Lake的第12代Core系列處理器，而後續代號Raptor Lake的第13代Core系列處理器產品更多細節也跟著曝光。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。