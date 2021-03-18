由Sony投資 前Google Stadia負責人成立全新遊戲工作室

隨著Google Stadia團隊確定終止自製遊戲研發工作，進而離開的Jade Raymond，目前已經在加拿大蒙特婁成立名為Haven Studios的全新遊戲工作室，同時確定由索尼互動娛樂資助，未來將協助PlayStation平台打造遊戲作品。

而Jade Raymond表示，實際上在索尼互動娛樂資助成立獨立遊戲工作室，將能確保足夠彈性開發遊戲內容，而索尼互動娛樂全球工作室總裁Hermen Hulst也表示相當自豪地投資Haven Studios，並且看重Jade Raymond日後創作遊戲內容所帶動成效。

在此之前，Jade Raymond曾在Ubisoft、EA等遊戲業者任職，在Google成立Stadia團隊時也加入帶領自製遊戲內容研發，但後續因為Google取消自製遊戲研發計畫，使得Jade Raymond決定決定離開Stadia團隊。

由於過去也曾在Sony體系實習，加上過往在遊戲業發展經驗，因此Sony預期將能藉由Jade Raymond帶領之下，透過Haven Studios打造更吸引玩家目光的遊戲內容。

除了投資Jade Raymond創立的Haven Studios，索尼互動娛樂過去也曾投資小島秀夫成立的Kojima Productions，並且在後續於PlayStation 4平台推出《死亡擱淺》。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》