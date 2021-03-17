《天誅》、《勇者實在太囂張》系列製作人 證實離開SIE JAPAN Studio
過去曾任《天誅》遊戲製作人，並且在索尼電腦娛樂時期便加入，分別參與製作《勇者實在太囂張》系列、《自由戰爭》、《闇魂獻祭》、《血源詛咒》，以及《東京叢林》、《雨》等遊戲的資深遊戲製作人山本正美，稍早也透過個人Twitter證實離開索尼互動娛樂日本工作室 (SIE JAPAN Studio)。
山本正美過去在Sony體系任職超過25年，除了擔任多款著名遊戲製作，同時也曾負責「ゲームやろうぜ06」、「PlayStation C.A.M.P」等遊戲創作人才培育專案，同樣也是索尼互動娛樂日本工作室資深遊戲製作人。
而此次宣布離開消息，同時也顯示在日前宣布組織發展方向調整，以及結構異動情況下，造成與許多日本工作室所屬資深遊戲製作人理念衝突，因此引發不少遊戲製作人選擇離開。
日前包含過去曾製作《沉默之丘》、《重力異想世界》系列的遊戲製作人外山圭一郎、製作《血源詛咒》、《惡魔靈魂：重製版》等作品的遊戲製作人鳥山晃之都在日前宣布離開，甚至成立獨立遊戲工作室，繼續投入遊戲內容製作，並且不受限僅能在PlayStation平台發行。
在個人Twitter宣布離開消息之餘，山本正美也透露未來將會繼續遊戲內容創作事宜，同時也說明將會在不同平台發行個人創作內容。
目前不少看法認為，在目前Sony傾向以旗下遊戲工作室打造可讓全球玩家市場接受的內容策略下，無形中也會漸漸削減傳統日式遊戲發行比重。不過，這樣的說法實際上也不完全正確，畢竟從Sony體系離開的遊戲創作者，可以藉由更大發展彈性創作內容，並且在更多平台吸引玩家，只是未來在PlayStation平台上的遊戲作品，或許會更偏向歐美市場接受內容發展。
少し遅れてのご報告です。2/28を持ちまして、SIE JAPAN Studioを退職しました。テヘ。前職SMEから含めるとソニーグループに25年。1stでの仕事は、ゲーム制作者として幸せに満ちたものでした。これも皆さんの応援のおかげです。あ、今後はどんなPFのゲームを作ってもいいんだ…すんごい不思議な感覚！ pic.twitter.com/oJJgvSEfID— 山本正美 (@camp_masami) March 15, 2021
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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