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類人型機器人公司曝光 網：很像恐怖電影出現的東西！

聯合新聞網 / 綜合報導
俄羅斯新創公司製作類人型機器人超擬真外表。圖／取自metro
俄羅斯新創公司製作類人型機器人超擬真外表。圖／取自metro

英國媒體《地鐵報》（Metro）報導俄羅斯新創公司Promobot使用特殊聚合物和3D列印技術為類人型機器人（Humanoid robot）製作超擬真外表，另有其他部門負責建構讓構機器人行動的軟體跟硬體。

Promobot負責人切戈達耶夫（Petr Chegodayev）提到公司的目標：「我們不僅要讓類人型機器人逼真，還要有吸引力，以增加整體美感。」

Promobot成立於2015年，現已是俄羅斯最大的自動服務機器人製造商之一。他們也不是唯一生產類人型機器人的公司。

另一家在2016年發表類人型機器人Sophia的香港工程和機器人公司Hanson Robotics認為Covid-19疫情開創了機器人產業的商機：「世界需要越來越多的自動化服務來確保人們的安全。不僅可用於醫療保健，還能幫助零售和航空等行業客戶。」

Hanson Robotics指出這些超擬真的機器人相當人性化，「在人們孤立無援的這個時代非常有幫助。」社會機器人學教授約翰·霍恩（Johan Hoorn）也認為疫情讓人與機器人之間的關係更加緊密。

網友JAMESNEWMAN說類人型機器人「活像從恐怖電影裡出現的物件。」網友BILLYGOATGRUFF也表示：「這些機器人感覺也太詭異了。」

俄羅斯 疫情 機器人 AI

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