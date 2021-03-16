新款Xbox無線耳機開箱！多樣連結模式、對應空間音效與過濾背景雜音通話功能

日前已經宣布將於3月16日在全球市場推出適用於Xbox Series X|S、Xbox One，以及Windows PC與行動裝置的新款Xbox無線耳機，微軟確定將在4月2日於台灣市場推出，建議售價為新台幣2880元 (美國地區售價則是99美元)，筆者預先取得市售版本進行簡單開箱。

新款Xbox無線耳機採用貼近Xbox Series X造形設計，並且強化聲音聆聽與使用體驗，分別支援Xbox Series X|S、Xbox One，以及Windows PC與行動裝置，可藉由Xbox主機使用無線連接規格或藍牙4.2版本方式連接使用，另外也能直接透過USB-C方式進行有線連接播放數位音訊。

配對方式依照連接裝置而異，若是用於Xbox Series X|S、Xbox One系列主機時，透過長按耳機上的配對按鍵4秒，即可與主機連接，基本上與連接Xbox無線控制手把一樣，若是要以無線方式與Windows 10、Android或iOS裝置連接的話，同樣透過長按耳機配對按鍵，並且透過裝置搭載藍牙功能進行連接即可，其中Windows 10裝置也能配合無線轉接器，或是USB-C連接線配件以有線連接方式使用。

▲整體採輕盈材質打造，配合頭帶軟墊設計與足夠耳罩貼合支撐力，可讓配戴時的頭部壓力降低

▲整體形象沿用Xobx Series X設計風格

在整體外觀設計方面，新款Xbox無線耳機採用與Xbox Series X相似的配色與質感設計，同時開機或關機時也會以Xbox開啟、關閉時的音效作為提示，透過右側耳罩外側轉盤機構即可調整耳機輸出音量，並且同步調整Xbox主機音量，左側耳罩外側轉盤機構則可調整遊戲與聊天音量平衡度。

若是透過藍牙與其他裝置連接使用的話，則可透過裝置端調整音量，至於在Xbox主機上則可透過配件App調整耳機設定或等化器設定。

另外，由於同時支援Xbox無線連接協議與藍牙連接規格，因此可以同時與Xbox主機連接，並且透過藍牙與手機連接，如此即可在遊戲過程同時接聽手機來電。

▲可透過左側耳罩後方按鍵控制電源開關、以外側轉盤機構調整遊戲及聊天音量平衡度，並且透過右側耳罩外側轉盤機構調整音量大小

▲在音量與音訊輸出項目設定耳機對應音訊

▲透過配件項目設定耳機功能

▲調整混音器設定

▲設定耳機等化器、自動靜音功能，以及LED燈點亮模式，另外也能設置麥克風靈敏度

微軟在此次打造的新款Xbox無線耳機分別加入支援Dolby ATMOS、DTS Headphone:X音效技術，在Windows 10裝置上也能使用Windows Sonic音效技術，甚至在對應遊戲如《戰爭機器5》或《聖靈之光2》等，更可開啟空間音效 (spatial sound)音場效果。

不過，如果要在Xbox機種上使用Dolby ATMOS、DTS Headphone:X音效技術的話，必須事先下載安裝Doly Access或DTS Sound Unbound App，同時也可能需要視情況付費啟用Dolby ATMOS、DTS Headphone:X音效技術功能。

▲DTS Sound Unbound App

▲Dolby Access App

至於在麥克風設計部分，則是採用軟管可調整使用位置，但並非採用可收納或可拆卸設計，本身則支援語音隔離 (voice isolation)，讓麥克風能更清楚收音，並且過濾背景雜音，另外也會在使用者長時間不使用麥克風情況下，自動切換至靜音模式，避免在遊戲過程收錄非必要聲音，確保使用者的隱私安全。

▲麥克風以軟管形式對應使用位置調整，但無法收納進耳機內，同時可透過底部按鍵開啟或關閉收音功能

麥克風在作動期間會自動開啟提示燈號，藉此讓使用者或旁人知曉麥克風目前處於開啟錄音狀態。

框體部分，新款Xbox無線耳機採輕巧材質打造，頭帶也能依照頭形調整使用長度，並且以聚氨酯皮革製作左右柔軟耳罩，不僅可讓耳機向下壓力均勻地分佈，更可透過緊配狀態讓耳機能穩穩固定在頭上，同時也能確保耳罩密合度，另外也能藉由40mm尺寸發聲單體對應溫和、適中的中頻與高頻聲音表現。

而充電部分，則是直接透過USB-C連接埠供電，支援半小時內充入可使用4小時時間電量，將電量全部充滿則需要3小時，並且最長可對應15小時連續使用時間，另外在USB-C線材連接過程依然可以維持充電與使用功能。

▲頭帶同樣採可調整長度設計，藉此對應不同頭形配戴需求

▲配合左右耳罩可緊配設計，則可讓耳機穩穩固定在頭上配戴使用

▲耳罩內側標示左右，讓使用者能容易分辨耳機配戴方向，同時透過內側40mm尺寸設計的發聲單體提供適中的中頻與高頻聲音輸出表現

▲透過USB-C連接埠充電，或是連接Windows 10 PC裝置以有線形式使用，可在半小時內充入可使用4小時時間電量，將電量全部充滿則需要3小時

實際開箱：

▲新款Xbox無線耳機市售版本盒裝

▲打開即可看見耳機本身

▲內部提供耳機本體、說明書，以及充電線，搭配Windows 10 PC使用的無線轉接器與對應有線連接使用的線材則需額外選購

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》